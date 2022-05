1. La quête de sens

Les jeunes ne recherchent pas seulement un travail qui paie les factures. Selon les résultats de l’étude de CBC, près de neuf jeunes actifs sur dix jugent important d’avoir un travail qui a du sens.La plupart d’entre eux ont manifestement atteint cet objectif, puisque 82% des sondés estiment avoir un métier porteur de sens.

À cet égard, la notion de durabilité occupe une place prépondérante.Pas moins de sept jeunes sur dix souhaitent que leur employeur mette en place ce type de politique: "Ils veulent travailler dans des entreprises qui s’engagent notamment dans des causes environnementales, mais aussi sur des questions de justice sociale ou encore de lutte contre les discriminations" , avance Marine De Ridder, chargée de cours à l’ICHEC Brussels Management School.

Notre interlocutrice pointe néanmoins un paradoxe entre ces attentes vis-à-vis de l’employeur, et les motivations personnelles des jeunes. "S’ils soulignent l’importance de cet aspect lié à la durabilité, les premiers critères d’attractivité d’une organisation restent toutefois la rémunération, l’environnement de travail et les possibilités de développement personnel, qui sont des attentes assez traditionnelles.Et si on leur demande pour quelles raisons ils pourraient changer d’employeur, le critère de durabilité arrive en fin de classement."

Cette motivation liée à la rémunération s’explique notamment en raison du contexte actuel. "L’enquête s’est tenue au mois d’avril 2022.Nous sommes dans une période d’inflation, cela peut justifier ce résultat." De manière plus intemporelle, les travailleurs de 18 à 32 ans sont dans un moment de vie où la hauteur du salaire est particulièrement importante. "Ils font l’acquisition d’un premier véhicule, d’un bien immobilier, etc.Ils veulent pouvoir vivre dans un logement plus confortable qu’un kot étudiant."

2. Entreprise locale et carrière moins linéaire

De façon générale, les jeunes sont davantage attirés par une entreprise locale (37%) ou nationale (36%) qu’internationale (26%).Il souhaitent aussi s’épanouir dans une organisation horizontale qui favorise la collaboration et la flexibilité (61%), et non verticale. "Pour les jeunes générations, il n’est plus question d’être dirigés par une hiérarchie rigide [...] Dans leur quête de sens, les jeunes travailleurs veulent de la confiance, de l’écoute et de la solidarité.Ils attendent d’un manager avant tout de l’intelligence émotionnelle et une culture du feedback" , souligne Fabien Claus, directeur des ressources humaines chez CBC.

Par ailleurs, un peu moins d’un jeune sur deux se voit encore évoluer dans une carrière linéaire.Plus de quatre jeunes actifs sur dix pensent qu’il faut, au contraire, changer d’emploi au minimum tous les cinq ans.

Les jeunes seraient-ils plus exigeants que leurs prédécesseurs? "Le défi de l’employeur est clairement de les fidéliser sur le long terme, en misant sur le développement des compétences et la diversité des challenges [...] Nous constatons aussi que, malgré les crises successives, nous sommes dans un marché de l’emploi assez porteur.Les jeunes peuvent donc aussi être plus exigeants vis-à-vis de leur employeur, ils peuvent davantage exprimer leurs choix."

3. Un effet Covid

Enfin, comme dans d’autres tranches d’âge, la crise sanitaire a sensiblement modifié la vision que les jeunes peuvent avoir du monde du travail.Nombre d’entre eux entendent avoir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle (31%) ainsi qu’un meilleur salaire (28%) et émettent l’envie de travailler dans une entreprise plus stable (26%). "Les possibilités de télétravail, d’aménagement des horaires et des espaces de travail font partie des attentes.Cela se ressent très fort à travers l’étude , relève Marine De Ridder. Quand on leur pose la question: “Pour quelles raisons pourriez-vous quitter votre employeur?“, ce sont ces critères d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle qui apparaissent en premier lieu."