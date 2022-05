Enfants malades: des services de garde ferment

Mais d’ici la fin 2023, plusieurs de ces services auront fermé. Ainsi, cinq services de garde d’enfants malades d’Aide et Soins à Domicile (ASD) cesseront leur activité. Sont concernés les services de Namur, BW, Luxembourg, Hainaut Picardie et oriental.

Ceux de Liège ( "qui bénéficie historiquement d’une subvention ONE" ), de Bruxelles ( "qui doit réduire la voilure" ), de Verviers et d’Eupen ( "qui n’a qu’une dizaine de demandes par an" ) sont maintenus.

Partenaires de la Mutualité chrétienne, ces services sont 100% remboursés pour les affiliés de la mutuelle, à raison de 10jours par enfant par an. Ils sont accessibles aux non-affiliés, moyennant un certain tarif.

Baisse des demandes

"La crise a été le coup de grâce à l’organisation et la viabilité de ces services. La demande a été moindre avec le confinement – les parents pouvant garder leurs enfants malades à la maison – et la relance fut compliquée, avec une nouvelle donne: le télétravail" , constate Gaël Verzele, directeur général ad interim de la Fédération de l’Aide et des Soins à domicile (FASD), dont les services représentent "80% de l’offre" de garde d’enfants malades en Wallonie et à Bruxelles.

Les masques et la distance ont en outre freiné le développement de certaines maladies infantiles, note le directeur.

Si la demande dépassait généralement l’offre avant la crise Covid – 20000 journées prestées en 2018, soit 80 gardes par jour ouvrable, pour 12000 refus -, le taux d’occupation des puéricultrices est tombé à moins de 30% entre mars 2020 et mars 2021, observe Gaël Verzele.

Mais celui-ci pointe un problème plus structurel: l’absence de financement public.

«Plus tenable»

"Il y a 10 ans, ces services ont été créés comme une innovation sociale pour répondre à un besoin. Il y a eu un investissement des mutuelles mais pour que ce service soit viable, équitable et accessible à tous, il fallait à terme un financement public. Nous avons essayé d’obtenir des aides à l’emploi, des financements ONE, en vain, mis à part un subventionnement APE. On a tiré le plus loin possible mais on est aujourd’hui face à un cul-de-sac."

Gaël Verzele parle d’un choix "raisonné et contraint" : "Le constat est amer et ce n’est pas de gaieté de cœur que nous fermons ces services. On est convaincu que c’est un vrai besoin sociétal, dans l’intérêt des parents, mais ce n’est financièrement plus tenable".

Et d’ajouter: "On aurait dû facturer aux parents des journées de garde à 150-200 €. C’est contraire à nos valeurs. On a toujours voulu rendre un service accessible à tous et pas en faire un produit de luxe".

Gaël Verzele note qu’en ce qui concerne les mutuelles, "l’enveloppe de l’assurance complémentaire n’est pas extensible. Elles doivent faire des choix".

Ces fermetures de services impactent une cinquantaine de puéricultrices. Celles-ci seront engagées dans des structures partenaires ou réorientées en interne, dit-on.

Du côté de la Mutualité Chrétienne, on regrette que "ce genre de service n’ait pas été pérennisé structurellement via un financement public. C’est un service qui permet pourtant d’améliorer l’adéquation vie familiale-vie professionnelle et participe à l’égalité homme-femme car ce sont souvent les femmes qui prennent congé pour s’occuper d’un enfant malade" , explique la responsable presse, Elodie Debrumetz.

Cette dernière rappelle toutefois que la Mutualité Chrétienne intervient toujours dans les frais si les parents font appel à un autre service de garde d’enfants malades. Et ce, jusqu’à 70 € par jour, 10 jours par an.