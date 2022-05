Celle-ci a considérablement ralenti les transplantations, allongeant encore un peu plus les listes d’attente de personnes en attente d’une greffe (lire par ailleurs).

C’est pourquoi le SPF Santé mène actuellement une nouvelle campagne pour inciter les citoyens à s’enregistrer comme donneurs d’organes avec pour slogan "En un clic, tout peut changer".

Un donneur peut sauver jusqu’à huit vies et améliorer la qualité de vie d’une centaine de personnes.

Trois modalités d’enregistrement

Il existe désormais trois options pour manifester son choix. La plus simple et la plus rapide consiste à se rendre sur le site cliquepourledondorganes.be qui renvoie vers le portail officiel masanté.be .

" C’était frustrant de savoir que l’on pouvait remplir sa déclaration d’impôts sur Tax-on-web depuis 15 ans alors qu’il fallait encore se rendre à la commune pour enregistrer sa volonté en matière de don d’organes ", commente Dominique Van Deynse, coordinateur du centre de transplantation des cliniques universitaires Saint-Luc.

La déclaration de volonté peut également se faire via son médecin généraliste qui enregistre la volonté du donneur sur l’application Orgadon. Il est toujours possible de se rendre au service population de sa commune.

Don d’organes ou de matériel corporel?

Autre nouveauté, il est désormais possible de préciser le type de don (organes ou matériel corporel humain) que l’on veut faire et à quelle finalité on le destine.

On peut ainsi offrir ses organes vitaux (cœur, poumons, foie, reins, pancréas…) pour sauver ou améliorer des vies.

On peut dans le même temps opter pour le don de matériel corporel humain (peau, cornées, os, valves cardiaques…) et préciser si on le destine à une transplantation, au développement de thérapies innovantes ou encore à la recherche scientifique.

Quatre fois plus de déclarations positives

Au cours des dix dernières années, les Belges ont été de plus en plus nombreux à enregistrer leur accord pour le don d’organes. De 2012 à 2022, les déclarations d’accord ont été multipliées par quatre pour atteindre le chiffre de 439442 en 2022, pour 207578 refus.

Pourquoi procéder à cet enregistrement puisque la loi de 1986 prescrit que tout citoyen est présumé être un donneur potentiel de façon tacite excepté s’il a expressément signifié son refus? " Quand il n’y a pas d’enregistrement, le réanimateur aborde la famille pour tenter de connaître une opposition éventuelle qui aurait été é mise par la personne décédée, explique Dominique Van Deynse. Lorsque le sujet n’a jamais été évoqué au sein de la famille, celle-ci se trouve confrontée à une décision difficile alors qu’elle est déjà sous le choc d’un décès brutal. Si elle refuse le prélèvement, on respecte sa décision. Si la personne décédée a enregistré sa volonté de donner ses organes, personne ne peut s’y opposer excepté le pouvoir judiciaire. Enregistrer sa volonté soulage la famille et facilite le travail du personnel médical. "

Contre-indications médicales

Sur les 676 donneurs référés en 2021, seulement 280 ont été effectivement prélevés. Pourquoi un tel différentiel? Essentiellement à cause de contre-indications médicales responsables de 33,4% des cas de non-transplantation (tumeur in situ, patient trop âgé ou en trop mauvaise santé…). Le refus de la famille représentait en 2021 17,5% des cas de non-transplantation.