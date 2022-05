Compteurs à budget: «Avec les factures de régularisation, le deal moral n’est pas respecté»

" Certains ménages ont pourtant reçu en plus une facture de régularisation, alors que c’est le deal fondamental des compteurs à budget: contrôler sa facture, éviter les mauvaises surprises ", note le député wallon François Desquesnes (Les engagés, opposition).

" Est-ce normal?C’est vrai que les prix ont fluctué. Mais il me semble qu’il faudrait adapter le prépaiement", lance le député, en commission Énergie duParlement wallon ce lundi.

Décalage

Le fait de ne plus recevoir de factures d’acompte ne prémunit pas des factures de régularisation, confirme le ministre wallon de l’Énergie Philippe Henry (Écolo). Le tarif pré-encodé dans le compteur à budget s’est retrouvé sous le prix moyen du marché. Et probablement aussi sous le tarif prévu dans le contrat de fourniture.

La situation est inévitable, malheureusement, vu l’archaïsme du système de compteur à budget

" Ce décalage va donc se traduire par une hausse du montant du tarif de régularisation ", explique Philippe Henry. Il ajoute que le problème n’est pas limité à cette période de crise: le tarif du prépaiement est un tarif moyen et il ne correspond pas d’office au tarif inscrit sur le contrat commercial.

" La situation est inévitable, malheureusement, vu l’archaïsme du système de compteur à budget ", regrette le ministre wallon.La situation pourra évoluer avec le compteur communicant, rappelle-t-il,

Il ajoute que les CPAS ont reçu plusieurs enveloppes pour soutenir les ménages en difficulté à la suite de la crise sanitaire ou des inondations." Une marge d’appréciation leur est laissée pour l’octroi de ces moyens. Mais je pense que se concentrer sur le seul tarif des compteurs à budget est insuffisant ", considère Philippe Henry. Il évoque l’accompagnement des ménages dans une réduction de la consommation d’énergie, via l’approche logement, ainsi le plan de lutte contre la pauvreté via l’amélioration de la situation financière des citoyens en difficulté.

«Erreur stratégique»

" En somme, le deal moral associé aux compteurs à budget n’est pas respecté ", insiste François Desquesnes.

La technologie des compteurs communicants devrait donc changer la donne. " Mais pour ça, il faut accélérer la mise en place de ces nouvelles technologies. Or, le gouvernement wallon est frileux à cet égard" , dit-il.

Le député de l’opposition prône un déploiement massif et planifié des compteurs communicants." Comme en Flandre, où l’implémentation se généralise, sauf si les gens s’y opposent.En Wallonie, en gros, c’est à la demande, ce qui se révélera plus cher et moins efficace. Je pense que c’est une erreur stratégique ", dit-il. Le projet de décret qui intègre ce développement sera voté ce mercredi en séance plénière.