Originaire de La Louvière, Jean-Marie Huet est quotidiennement confronté à cette réalité. Depuis sa naissance, il souffre d’une maladie musculaire rare, la myopathie de Bethlem, qui l’oblige à se déplacer en voiturette électrique.

Le quinquagénaire n’est pas du genre à se plaindre: "Dans ma famille, ma grand-mère, ma mère, ma sœur, mon neveu et moi-même souffrons de cette maladie.En fait, c’est ma normalité!" Actif dans une dizaine d’associations et d’organisations, il a toutefois à cœur de faire bouger les lignes, notamment en termes d’accessibilité des commerces.

Seulement un tiers des magasins

Un rapide tour d’horizon du centre-ville de La Louvière permet de prendre la mesure du problème. "Cela fait un peu moins de 40 ans que je fais des courses, et il y a des commerces auxquels je n’ai jamais pu accéder.S’il y a ne serait-ce qu’une seule marche, c’est fini pour moi! Sans rampe, c’est impossible à gérer avec ma voiturette électrique. D’autant qu’elle fait déjà 150 kilos, donc je ne peux pas demander d’aide."

Jean-Marie estime pouvoir accéder à seulement un tiers des commerces de sa ville. Il nous montre néanmoins aussi les bons élèves.Plusieurs magasins ne présentent pas de marche à l’entrée, ou sont munis de rampes d’accès qui lui permettent alors de faire ses emplettes.

"Dans ce petit commerce-ci, j’avais expliqué au patron que les allées du magasin étaient souvent encombrées. Il n’était pas facile pour moi de passer.Je lui ai fait la remarque et il a été très réactif!"

Autre exemple dans une grande enseigne de prêt-à-porter: "Ici, les portants ne sont pas trop hauts, ce qui n’est pas toujours le cas." Les allées sont vastes, les miroirs assez bas, et les cabines d’essayages plutôt grandes.Jean-Marie distingue même une cabine de très grande dimension, au bout du couloir. "C’est dommage qu’ils aient apposé cette banderole juste devant la cabine.Parce que là, on n’y a pas directement accès, on est obligé d’interpeller le personnel."

Les terminaux de paiement, s’ils sont placés en hauteur, peuvent aussi constituer un obstacle. "Si le câble était plus long, à la limite, on pourrait me le passer, mais c’est souvent juste.Je trouve cela étrange de les mettre si haut parce qu’en soi, ça nous désavantage et cela n’avantage pas vraiment les personnes valides."

Les systèmes de paiement font partie des obstacles majeurs pour les personnes handicapées. "Avec certains terminaux, il n’y a plus qu’un écran, ce qui pose problème aux personnes malvoyantes ou aveugles qui perdent leurs repères.Si la personne doit donner son code oralement, c’est délicat...Elle peut faire confiance au commerçant mais le client qui la suit aura aussi entendu la combinaison de chiffres."

Pas que les «chaisards»

Selon Jean-Marie, l’idée serait d’aboutir à des aménagements raisonnables. "Je pense qu’il faut que chacun ait conscience des contraintes de l’autre.On ne peut pas tout demander aux commerçants!" Mais l’accessibilité reste un défi de taille, et pas seulement pour les "chaisards " comme lui, dit-il avec humour." Comme je le dis toujours, je ressemble au panneau, donc personne ne me dira que je ne suis pas handicapé.Par contre, il y a tous les handicaps invisibles.Certaines personnes ne peuvent pas rester debout trop longtemps pour des raisons de santé."

Si les autorités publiques et le secteur doivent continuer le travail dans le sens d’une meilleure accessibilité pour tous, Jean-Marie estime qu’un travail de sensibilisation auprès des commerçants est également primordial.

"À La Louvière, avec le conseil consultatif de l’inclusion des personnes en situation de handicap, on aimerait réaliser une brochure à destination des commerçants pour expliquer comment réagir, au niveau de l’accueil.Un exemple: si je me rends dans un magasin, on va parfois avoir tendance à s’adresser à la personne qui m’accompagne, et pas à moi directement.L’idée, c’est de dire comment réagir, et de démystifier tout cela. L’accessibilité, ce n’est pas seulement rendre les commerces accessibles physiquement.C’est aussi la sensibilisation à l’accueil des personnes en situation de handicap."