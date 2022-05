Fêtons le travail…

C’est quand même étrange, ce 1er mai, c’est la fête du travail, mais aussi un jour de congé pour tous… Théoriquement puisque certains d’entre nous, dont les journalistes chargés de vous livrer des infos toutes fraîches, seront quand même fidèles au poste ce dimanche cumulé avec un jour férié. L’appellation Dia del Trabajador (journée du Travailleur) utilisée en Amérique latine est plus adéquatepour mettre à l’honneur les travailleurs ainsi récompensés d’un jour de congé. Mais quel qu’en soit le nom, chacun y gagne une journée de repos, que ce soit ce dimanche ou en semaine. Bonne fête à toutes et tous!

Dans l’actu

1. Quelle Belgique pour demain? Les citoyens peuvent donner leur avis

Le gouvernement fédéral a lancé la plateforme "Un pays pour demain". Les citoyens sont invités à y exprimer leurs idées. Ce n’est pas un référendum, ni un sondage, mais un grand "brainstorm national" sur les réformes institutionnelles. On vous explique tout ici.

2. La Foire agricole mise tout sur le local et la biodiversité

La 86eédition de la Foire agricole, qui aura lieu fin juillet, va marquer un tournant important vers plus de biodiversité, moins de carbone, plus de tri, moins de déchets et plus de biodiversité. Nous vous dévoilons l’esprit de cette nouvelle formule ici

3. Le cordon sanitaire: retour sur la polémique de la semaine

Le jeudi 21 avril 2022, Georges-Louis Bouchez, président du MR, a accepté de débattre à la télévision, sur la VRT, avec Tom Van Grieken, son homologue du Vlaams Belang. Un acte qui a relancé le débat sur le cordon sanitaire mis en place contre l’extrême-droite.

Notre dossier à explorer ici

4. Les limites des abonnements mobiles illimités

L’illimité est une notion très relative dans le monde des opérateurs mobiles actifs en Belgique. Proximus et consorts imposent des limites à l’illimité, que ce soit pour les appels, les SMS et le volume de data (3G/4G). Nous avons décrypté ces offres .

5. Le décès du chanteur Arno

Arno est décédé le samedi 23 avril 2022. Le chanteur belge luttait contre un cancer du pancréas depuis la fin de l’année 2019. Il avait 72 ans. Notre dossier revient sur la vie et la carrière de cet immense artiste belge.

EN PRATIQUE

6. L’astuce Netflix pour masquer une trahison et chiffrer votre addiction

Le service de streaming vous permet de cacher ces épisodes que vous avez regardés en cachette de votre conjoint, votre ami, votre colocataire, etc. Les options de l’historique permettent même de télécharger un récapitulatif de tout ce que vous avez visionné. On vous dit ici comment éviter de vous faire piéger…

7. Que planter à côté des rosiers: les conseils de notre spécialiste

Madame Pauline Grefert, d’Arlon, aimerait savoir si les rosiers aiment la compagnie d’autres plantes. Et si oui, lesquelles. Les conseils de notre spécialiste jardin, Marc Knaepen sont à lire ici.

8. Comment faire fuir les taupes dans nos jardins?

Madame Julie Gretoup, de Liège, voit son jardin couvert de taupinières, petites et grosses. Elle ne souhaite pas tuer ces bêtes mais simplement les faire fuir. Que faire?

La réponse en vidéo est à voir ici.

Coups de cœur

9. Retour à la nature dans les Pyrénées-Orientales, le département bio

C’est là-bas, tout en bas, mais à portée d’un vol low costde Charleroi. Voici Perpignan, capitale des Pyrénées-Orientales, dernier département français avant l’Espagne. Cette grande ville d’Occitanie est aussi la capitale de la culture catalane et il n’est pas rare de tomber sur un ancien qui répond en catalan à vos questions. Notre reportage à lire ici .

10. Le gin, une drôle d’histoire riche en anecdotes

Le gin est un des plus vieux alcools au monde.Et simple à produire. Son parcours à travers l’histoire est riche d’anecdotes. Souvent copié, souvent imité, il a survécu à toutes les crises et reste indémodable. Un reportage à découvrir ici .

11. Réouverture ce week-end des thermes de Chaudfontaine

Les thermes de Chaudfontaine, qui avaient été dévastés par les inondations de juillet 2021, vont enfin rouvrir au public après près de 10 mois d’incertitude et de travaux. Nous avons visité les lieux entièrement rénovés. Reportage et vidéo ici.