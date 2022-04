C’est donc au tout début des années 80 qu’il met un premier pied à la Fondation. " J’ai eu du bol ", sourit-il.Et quelques années plus tard, il en deviendra l’administrateur délégué, un poste qu’il occupera 27 ans, avant le départ à la pension.

International… et local

La dernière étude de réputation de la Fondation, en 2017, montrait que les citoyens belges connaissent son nom.25% sont familiers avec l’une ou l’autre thématique soutenue par la Fondation, et 69% la trouvent positive et fiable. " Les personnes connaissent les domaines qui les concernent: le sud, la santé, la pauvreté, l’art …" reconnaît Luc Tayart.

Et la Fondation, c’est tout cela: des projets nationaux, internationaux, et parfois très locaux.La majorité des projets belges sont liés aux villes, mais c’est un point d’attention pour l’avenir: " Dans le climat anxiogène de changement de société dans lequel nous nous trouvons – où il règne de la colère et de la méfiance –, des projets comme “Vis mon village” même s’ils semblent simples, ont un rôle essentiel. Ils permettent de créer du lien entre les gens. "

Pas Bill Gates

" Pas besoin d’être Bill Gates pour être philanthrope" , dit Luc Tayart. Il cite une famille de la région de La Louvière: " Deux sœurs et un frère, agriculteurs, sans enfants. Ils pratiquaient de mécénat en finançant la fanfare, le club de foot, les activités sociales…Puis s’est posée la question de ce qu’il se passerait après leur mort: ils n’avaient pas d’enfants. Ils ont donné l’argent à la Fondation, qui a continué à s’occuper de la région, notamment en créant une crèche, pour aider les jeunes familles qui s’en allaient ailleurs, parce qu’elles n’avaient pas de lieu de garde d’enfants ."

À Raeren, la famille Noël a créé le fonds Gert Noël, pour décerner un prix aux initiatives qui encouragent l’accompagnement des patients et de leurs proches.

La Fondation Roi Baudouin peut aider Monsieur Tout-le monde à faire le bien. Parfois en léguant une œuvre d’art, comme des œuvres de Rops qui sont revenues à Namur par ce biais…Mais à la différence d’un legs classique, le fait de passer par la Fondation donne la garantie qu’après la mort, les œuvres resteront visible du public." Sinon, on les reprend et on les donne ailleurs " dit Luc Tayart.

À côté de ces missions téléguidées par les donateurs, la Fondation poursuit des projets propres avec son argent et l’aide de la loterie nationale.

La santé, depuis 10 ans

Au fil des années, certains projets initiés par la Fondation, comme les Journées du patrimoine, ont été repris par les Régions et Communautés.

La Fondation s’est aussi lancée dans d’autres thématiques, comme la santé, qui a fait son apparition il y a dix ans, dans le cadre de la thématique de la fin de vie.

La Fondation réalise des études, des projets, qui sont parfois repris par le monde politique, comme ça a été le cas pour les titres-services. " On agit comme le catalyseur, qui permet la réaction chimique mais n’apparaît pas dans l’équation ." Pour lui, le rôle de la philanthropie et celui de l’État sont complémentaires: " Il y a des choses qu’on fait et que personne d’autre ne prend en charge, et parfois on peut venir apporter des études, ou même un processus participatif pour éclairer le pouvoir public sur l’opinion des citoyens ."

Luc Tayart est passionné: " C’est difficile de devenir pessimiste en travaillant ici.Il y a énormément de dynamisme ." L’exercice est très stimulant, intellectuellement: " On voit les choses nouvelles quand elles arrivent.Mon dernier coup de cœur, c’est dans le domaine des data et l’intelligence artificielle. Il y a des centres qui aident les gens, comme par exemple le centre de prévention du suicide, qui possèdent des données sensibles.En cas de piratage, les gens seraient en situation de grande vulnérabilité.On doit pouvoir mutualiser les coûts de la protection des données ."

Bref, à la veille de son départ, Luc Tayart n’avait pas encore levé le pied.Comme un coureur, prêt à passer le relais à Brieuc Van Damme, son successeur.