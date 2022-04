Cordon sanitaire: majorités en danger? «Le MR devait réagir vite…»

La lutte contre l’extrême droite est inscrite dans l’ADN des écologistes. Nous avons été acteurs de chacune des étapes de renforcement du cordon sanitaire. Ça fait 20 ans qu’on n’avait plus actualisé le code de bonne conduite entre partis démocratiques, c’était nécessaire de le faire. On a profité de "l’incident Georges-Louis Bouchez" pour accélérer les travaux et déposer un texte.

Les lignes bougent, oui. Et je voudrais remercier ceux qui, à l’intérieur du MR, suite à notre réaction du vendredi avec le PS et Les Engagés, ont fait plier Georges-Louis Bouchez. Il le dit "entre les dents", mais il dit "je ne le ferai plus". On a voulu confirmer ces déclarations de principe dans un texte, qui est renforcé notamment sur la question des réseaux sociaux. Je suis content que le MR vienne à la table.

Des discussions ont eu lieu entre partis ce vendredi pour faire évoluer ce code de bonne conduite (NDLR: ils se sont accordés pour atterrir à la date du 8 mai, seul le PTB n’était pas présent, le MR y était). Georges-Louis Bouchez insiste sur un cordon sanitaire à établir autour du PTBaussi. Qu’en dites-vous?

Historiquement, le fondement du cordon sanitaire est la lutte contre l’extrême droite. Je ne voudrais pas qu’on déforce ce combat. Qu’à côté, il y ait d’autres combats – comme la lutte contre le sexisme ou le négationnisme climatique – qui puissent faire l’objet d’accords, je trouverais cela bien. Mais c’est autre chose. Quant aux communistes, soyons clairs, je combats le populisme, le simplisme, la démagogie. Mais je fais une distinction nette entre cela et la lutte contre l’extrême droite.

Suite à ce débat télévisé, PS, Écolo et Les Engagés se sont rapidement retrouvés pour le condamner. Faut-il y voir un rapprochement? Des retrouvailles préfigurant un changement de majorité? Un retour de l’Olivier?

Il est important que sur des sujets aussi essentiels que la lutte contre l’extrême droite, on puisse très rapidement se retrouver. C’est vrai que la discussion a été très fluide avec Les Engagés (et avec le PS, évidemment). Ils n’ont pas cherché à jouer avec cela, à venir avec des choses du type "on signe, mais si vous mettez le MR dehors, on est là". Les trois partenaires se sont accordés pour renforcer le texte, mais aussi le confirmer. Je m’en félicite. Est-ce prémonitoire? On verra bien. Mais ce qui est clair et que Georges-Louis Bouchez doit bien comprendre, c’est que dans mon parti, je sens une exaspération par rapport à sa manière de faire de la politique, de toujours vouloir dire qu’il a raison tout seul, plus fort, plus vite que les autres. D’écraser les discussions parce qu’il a pensé différemment. Il doit bien se rendre compte qu’il y a chez nous un grand niveau d’exaspération. Et ce n’est pas propre à Écolo, si j’ai bien compris les discussions que j’ai eues avec Paul. Mais heureusement que les ministres ont pu faire infléchir très vite la ligne du MR. Ça aurait pu s’emballer.

Est-ce qu’aujourd’hui, les majorités ou certaines majorités avec le MR sont menacées? Ou vacillantes?

Le vendredi, on demandait des clarifications pour le lundi midi au plus tard. On a eu une réponse très rapide du MR, le samedi à 14h. C’est que l’analyse a été faite au sein du MR qu’ils devaient réagir très vite… et je crois qu’ils ont bien fait.

Ont-ils sauvé leur peau?

Chacun l’interprétera comme il le veut. Pour moi, ce qui comptait, c’était de consolider la charte qui permet de lutter contre l’extrême droite. Une lutte qui a jusqu’ici fonctionné, au demeurant.