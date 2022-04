Quelle météo chez vous?

Bonjour Françoise, en effet la situation est déjà assez tendue sur certaines régions du pays et surtout l’ouest. Après un mois de mars extrêmement sec, avril suit la même tendance avec souvent moins de 20 l sur bon nombre de stations. Les averses de lundi n’ont pas gâté tout le monde alors que ce vent de nord-est persistant n’arrange pas les choses. Malheureusement, pas de réelle dégradation pluvieuse en vue ces 7 prochains jours au moins à cause de cet anticyclone trop proche du pays. Il pourrait reculer en cours de semaine prochaine vers l’Atlantique mais ne laissera passer que des restes de perturbation donnant au mieux quelques gouttes. On croise les doigts pour un peu d’eau car la situation pourrait devenir compliquée en cas d’été chaud et sec, je ne manquerai pas de suivre l’évolution des choses.