Dans une note d’intention rédigée cette semaine, Pierre-Yves Jeholet et Élio Di Rupo évoquent un " signal fort " pour qualifier les démarches entreprises visant à réformer l’enseignement qualifiant et la formation professionnelle, en particulier celle en alternance.

" Avoir une filière d’excellence en matière d’alternance permettra de répondre à un double problème , avancent les deux ministres-présidents. D’une part, le manque de qualification de certains jeunes dans une série de métiers, notamment dans les métiers en pénurie de main-d’œuvre et, d’autre part, le manque de personnel qualifié auquel sont confrontées les entreprises qui sont dès lors contraintes de refuser certaines activités et certains marchés ".

Émancipation et redéploiement

Plus généralement, les différents exécutifs francophones du pays indiquent vouloir " mener une profonde réflexion sur les liens entre enseignement, formation et emploi ".

Dans un premier temps, le premier objectif consistera à réaliser " un état des lieux transversal et factuel ", tant de l’enseignement qualifiant que de la formation professionnelle.

Cette première étape, dont le début des travaux est attendu " avant l’été ", doit permettre d’identifier " les actions à mener ", à la suite notamment d’une concertation avec les acteurs du secteur, tout en tenant " compte des spécificités régionales ".

Car outre " des perspectives positives en termes d’émancipation pour de nombreux jeunes ", la démarche vise également " l’augmentation du taux d’emploi " et le " redéploiement économique, par des emplois durables et de qualité ".

S’inscrivant à ce titre en droite ligne du Pacte pour un enseignement d’excellence d’une part et du Plan de relance wallon d’autre part, l’ambition affichée par les différentes entités est de permettre à chacune d’elles la mise en place rapide des " mesures et actions prioritaires et nécessaires ".

Réformer le qualifiant

Au niveau de l’école, cette démarche se traduira donc – et notamment – par une réforme de l’enseignement qualifiant.

Figurant parmi les 18 chantiers dont la mise en œuvre se poursuivra au-delà de la prochaine rentrée, cette réforme vise ainsi à faire du qualifiant une " filière d’excellence ".

Actuellement, les travaux encadrant ce projet de réforme se concentrent depuis plusieurs mois sur le renforcement du pilotage de l’enseignement qualifiant, dont le modèle arrêté a récemment fait l’objet d’une présentation auprès des acteurs concertés.

Mais d’autres réflexions ont également été entamées en ce qui concerne le parcours des élèves, notamment sur une révision de l’actuel principe de certification par unité (CPU), dont les objectifs, concédait en janvier dernier la ministre en commission de l’Éducation, " ne sont pas atteints ". Ces réflexions devraient faire l’objet d’un décret attendu pour cet été (avec mise en œuvre dès la rentrée suivante).