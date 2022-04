Child Focus lance un nouveau logiciel d’éducation aux réseaux sociaux

"Quand j’ai demandé qui avait un compte public, c’est-à-dire non sécurisé, accessible à tous, les trois quarts des enfants ont levé la main" , explique la spécialiste.

"On est confronté à deux cas de figure.Soit les enfants ont une totale liberté à la maison, et certains ouvrent un grand nombre de comptes sur les réseaux sociaux, soit les parents vont tout interdire, et les enfants pensent qu’ils ne peuvent plus rien faire.Ils vont quand même sur les réseaux, mais dans leur chambre, et sont finalement surpris quand nous leur expliquons que, non, tout n’est pas interdit, qu’il y a simplement des précautions et des limites à ce qu’on peut faire sur les réseaux" , confirme Angélique Soreil, institutrice de l’école Les Papillons, à Braine-L’Alleud, où Star + était présenté hier.

La voix d’un coach

Dans la classe, une dizaine de garçons et filles, penchés sur leur tablette individuelle, suivent attentivement le logiciel qui les "coache" dans leurs relations en ligne. Ce sont des enfants d’autant plus fragiles qu’ils présentent un retard mental léger, un trouble de l’autisme ou cumulent l’une ou l’autre forme de "dys". Dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’outil pédagogique de Child Focus s’adresse à quelque 10000 enfants et jeunes de l’enseignement spécialisé.

Star + se divise en quatre modules, autour de la sécurité, de l’esprit critique (rapport aux fake news), des amis (qu’est ce qu’un ami sur les réseaux sociaux?) et du respect, en abordant notamment la question délicate du sexting.Chaque module comprend deux ateliers, qui prennent environ une demi-heure d’explications en classe.

"Nous sommes vraiment partis des besoins spécifiques de ces élèves.Cela rend cet outil de prévention plus intuitif, simple et lisible.Il peut d’autant être utilisé dans l’enseignement ordinaire" , fait remarquer Tessa Lantonnois.

L’apport majeur de la nouvelle version de Star, c’est qu’une voix humaine lit les instructions et donne les réponses exactes. "On a enregistré cela avec de vraies voix humaines" , souligne l’experte de Child Focus.Et désormais, la réponse suit automatiquement chaque question. L’enfant peut donc aussi découvrir seul le logiciel.

En ligne, gratuitement

"On pense que les enfants sont nés avec le numérique mais ce n’est pas si évident que cela pour eux, ajoute encore Angélique Soreil. Si on ne les suit pas, ce n’est pas si instinctif chez eux.Ils ne sont pas toujours conscients des nuances, c’est souvent blanc ou noir."

Ce nouveau logiciel Star + est disponible gratuitement sur internet ( www.childfocus-star.be ) et tout enseignant peut donc s’en emparer.

"Les enseignants se rendent compte qu’il y a un manque criant en termes d’accompagnement des enfants dans cet univers numérique. Même dans l’enseignement plus ordinaire, c’est un sujet qui devrait être davantage abordé" , conclut l’institutrice des Papillons. "Mais cela peut aussi être un support pour les parents, dit-elle. Je serais d’ailleurs curieuse de voir ce qu’ils répondent, eux, aux questions qui se posent."