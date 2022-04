En radio, Musiq3 propose par exemple deux soirées en direct animées par Laurent Graulus depuis Bozar et la Jazz Station.La plateforme jazz de la RTBF (rtbf.be/jazz) propose, elle, six nouveaux contenus de Backstage dans lesquels Bastien Paternotte et Vincent Dascotte plongent dans les coulisses de la scène jazz en compagnie d’un responsable de salle de concerts (Flagey, la Jazz Station) ou de festivals (Gaume Jazz, Tournai Jazz, Jazz à Liège…).

Quant à la webradio thématique Musiq3 Jazz, elle propose également des journées spéciales de ce 29 avril au 1er mai.Des extraits d’interviews seront diffusées toutes les heures. En soirée, dès 21h, Arnaud Quittelier et Éric Stevens diffuseront en intégralité trois concerts de Toots.

Et ce soir, La Une propose un portrait inédit relatant l’ascension du musicien de sa naissance dans le quartier populaire des Marolles, à Bruxelles, à son statut de vedette internationale de la musique, en passant par sa réussite aux États-Unis.

Devenu une légende internationale de son vivant, le jazzman à l’harmonica est un monstre sacré reconnu et apprécié par toutes les communautés de Belgique. Sa popularité, Toots la doit certainement à son côté bon vivant et chaleureux. Il a le goût pour la plaisanterie, son rire est apprécié et connu de tous.

Un instrument de lonesome cow-boy

Mais s’il est apprécié chez lui, le musicien est également un self-made-man qui a réalisé le "rêve américain": réussir aux USA en partant de rien.En arrivant en 1952 à New York sans un sou en poche, il connaît rapidement le succès puisque Toots est certainement le seul Belge à avoir joué à la fois avec Franck Sinatra, Ella Fitzgerald et Miles Davis. Il a donné ses lettres de noblesse à l’harmonica, un instrument qui servait surtout à animer les soirées au coin du feu dans les westerns. Toots est populaire pour toutes ces raisons mais aussi et surtout grâce à sa musique empreinte de nostalgie.

La Une, 22.45