10 terrains de foot de forêt tropicale détruits chaque minute

Environ 11,1 millions d’hectares de forêts ont été perdus dans les régions tropicales l’an dernier, dont 3,75 millions dans des forêts primaires, selon l’étude annuelle du Global Forest Watch (GFW), du World Resources Institute (WRI) et de l’université du Maryland. "Cela correspond à 10 terrains de football par minute. Et ça dure depuis un an" , s’alarme Rod Taylor, qui dirige le programme forêts du WRI. La destruction de ces forêts primaires intactes a relâché 2,5 gigatonnes de CO2 dans l’atmosphère en 2021, l’équivalent des émissions annuelles de l’Inde.