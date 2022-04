Une nouvelle baisse de moral pour les patrons wallons

Sans surprise, le coût de l’énergie est au cœur des préoccupations.Deux tiers des patrons interrogés estiment ainsi que le conflit en Ukraine a un impact élevé ou très élevé sur leur entreprise. À cette problématique s’ajoute celle du prix des matières premières. "Si on prend le cours de l’aluminium, on remarque que celui-ci poursuit une tendance haussière depuis mai 2020.Ce n’est pas la guerre qui a déclenché cette hausse faramineuse des prix, mais elle a accentué le problème." Et il s’agit ici d’un exemple parmi d’autres.

Les prix de l’énergie et des matières premières exercent donc une pression sur les coûts de production des entreprises.Si les sociétés ne répercutent pas ces augmentations sur leurs prix de vente, elles le font sur leurs marges,ce qui chamboule ensuite leurs plans d’investissement, leurs stratégies d’innovation, etc.En bout de course, c’est leur compétitivité qui en pâtit.

Notons encore que ces obstacles interviennent dans un contexte d’inflation galopante, qui s’établissait à 8,3% au mois de mars, "un niveau historique, que l’on n’avait plus observé depuis 1983!"

Embauches soutenues

De manière plus étonnante, les prévisions de croissance restent positives pour 2022. "Il faut néanmoins préciser qu’elles ont été revues à la baisse.Fin 2021, on s’attendait à une croissance de 3,5-4% pour 2,3% aujourd’hui."

Cette perte de vitesse aura-t-elle un impact sur le marché du travail? Là encore, les perspectives demeurent encourageantes "à condition que le conflit ukrainien reste “sous contrôle”" . Les embauches ont été soutenues ces derniers temps et devraient le rester pour les six prochains mois.De nombreux postes sont à pourvoir, a fortiori dans les métiers en pénurie, qui comptent 29000emplois vacants.

«Assumer sa part»

Cette nouvelle crise aura nécessairement un coût, et "chacun des agents économiques devra en assumer sa part: les entreprises, les consommateurs et les autorités" , avance Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l’UWE. Néanmoins, "les ressources des entreprises devront être préservées pour leur permettre de continuer à investir, à innover, à recruter." Sur l’explosion du prix de l’énergie, l’organisation patronale indique notamment que des mesures devront être prises afin de réduire temporairement "le niveau des surcharges [...] Ce que nous demandons au gouvernement wallon, c’est de réduire ces taxes."

Enfin, dans un tel contexte, Olivier de Wasseige estime que le plan de relance wallon devra aboutir et "concentrer ses efforts sur ses priorités".