Un site pour savoir ce que deviennent les milliards du plan de relance

C’est dès lors dans "un effort de transparence complète" que le gouvernement fédéral a lancé un nouveau site internet: nextgenbelgium.be , du nom de la mouture belge du plan de relance orchestré par la Commission européenne, "Next Gen Belgium". L’outil a été présenté ce jeudi par le secrétaire d’État à la Relance, Thomas Dermine (PS), le Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), avec le commissaire européen à l’Économie, l’Italien Paolo Gentiloni.

Il voit le jour un an après que la Belgique a remis son projet de plan de relance à la Commission européenne. En plus de l’effort de pédagogie réalisé, son intérêt consiste à suivre l’état d’avancement de chaque projet, en temps réel.

Pour quiconque s’intéresse au sujet, le site internet est bien conçu, permettant de sélectionner les projets par niveau de pouvoir compétent, par thématique, de visualiser les montants à investir, les objectifs fixés, l’état d’avancement et les explications, etc.

Thomas Dermine (PS), secrétaire d’État à la Relance et aux Investissements stratégiques. ©© Jacques Duchateau

De quoi parle-t-on? D’investissements se chiffrant en principe à un montant global de 7,5 milliards d’euros, à mettre en œuvre pour 2026 au plus tard. Il s’agit des 5,9 milliards censés être octroyés par la Commission européenne, auxquels s’ajoute 1,6 milliard du plan de relance et d’investissement financé par le fédéral. Ceci correspond au périmètre de "Next Gen Belgium".

Mais l’ensemble des plans de relance belges englobent 20 milliards d’euros, indique Thomas Dermine, si on tient compte des plans portés par les Régions et Communautés, le privé et différents fonds publics d’investissement.

Si l’on s’en tient aux 7,5 milliards de "Next Gen Belgium", ils se déclinent en 114 projets et 27 réformes, subdivisés en 410 objectifs. Deux fois par an, la Belgique rapporte l’état d’avancement à la Commission européenne. Le premier rapportage vient d’être effectué, englobant 138 de ces objectifs: 20% sont complétés, 72% sont "on track" (en cours) et 8% sont en retard, mais devraient être rattrapés lors du prochain rapportage semestriel.

Enveloppe rabotée

Tout ne se passe comme sur des roulettes pour autant. L’inflation, les pénuries et les coûts des matériaux sont autant de cailloux dans la chaussure. Mais surtout, l’enveloppe de 5,9 milliards de l’Europe sera probablement rabotée, pour se réduire à 4,5 ou 4,6 milliards. Une "réallocation" des moyens entre pays membres aura lieu fin juin, confirme Paolo Gentiloni, avec une augmentation pour les pays ayant moins bien performé que prévu en termes d’indicateurs économiques, et une diminution pour ceux qui obtiennent de meilleurs résultats qu’escompté. "C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle" , selon Alexander De Croo, commentant le paradoxe de la Belgique. L’enveloppe sera rabotée, parce que ses performances en termes de PIBet de taux d’emploi sont meilleures que les estimations établies en 2020.

Des éléments du plan de relance tomberont-ils à l’eau? Alexander De Croo ne s’avance pas trop, préférant attendre l’été pour voir ce qu’il en est. Les projets sélectionnés au plan sont "tous valables" , selon lui, qui laisse entendre qu’il "faut tout faire pour qu’ils se réalisent" . Y compris en cas de financements revus à la baisse.