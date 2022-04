Scandale aux Pays-Bas: un journaliste sportif raconte un viol à la télévision

"Nous étions sortis avec le gardien de but de Veendam et deux demoiselles. Elles étaient tellement ivres qu’elles vomissaient partout. Une jeune fille était allongée, inconsciente, sur un canapé. Il y avait une grosse bougie. Nous l’avons introduite et nous sommes partis".

«Avez-vous allumé la bougie?»

La vidéo fait scandale. D’autant que la sordide histoire est accueillie par des rires sur le plateau: "Avez-vous allumé la bougie?" demande l’un des participants au talk-show. Un autre ajoute: "Heureusement pour elle qu’il n’y avait pas une batte de baseball…".

Agé aujourd’hui de 73 ans, Johan Derksen parle d’un "pêché de jeunesse". "Je pense que chacun a eu ce genre d’aventures auxquelles, en y repensant, on se dit que ce n’était pas si chouette."

Une enquête de la justice néerlandaise

Le lendemain de l’émission, il est revenu sur sa version des faits : "nous avons placé la bougie entre ses jambes mais je ne l’ai pas pénétrée" avec cet objet. "Mais cela reste barbare", a-t-il déclaré sans toutefois s’excuser.

Ces aveux ont évidemment fait réagir. La justice néerlandaise va enquêter sur ces déclarations et appelle les personnes concernées à raconter leur histoire