Les syndicats face à Jeholet ce jeudi matin

" Nous avons eu une discussion franche, sans faux-fuyants, et sans tabous ", a commenté Pierre-Yves Jeholet depuis la tribune parlementaire, interpellé à ce sujet par la députée PTBAlice Bernard.

«Pas de mépris»

Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a répété que " l’ensemble du gouvernement mesurait combien ces deux années avaient été difficiles pour les acteurs de l’école, mais que ça n’a pas été le seul secteur touché par cette crise sanitaire ".

Il a par ailleurs rappelé les différents efforts – financiers – réalisés par son gouvernement pour la mise en œuvre du Pacte pour un enseignement d’excellence, tant sur l’année 2022 (" 270 millions d’euros ") que depuis son installation en 2019 (" 1 milliard d’euros complémentaires ajoutés dans le secteur de l’enseignement "), ajoutant qu‘il ne s’agissait là " pas de mépris " – faisant ainsi référence à l’une des critiques émises à l’encontre de son gouvernement.

Rappelant encore que ce Pacte représentait " un équilibre entre les différents acteurs de l’école qui est concerté ", qu’il " mettait l’enfant au cœur des débats " et qu’il " vise à améliorer la qualité de notre enseignement ", Pierre-Yves Jeholet a également assuré que celui-ci " tenait compte des conditions de travail de l’enseignement ", précisant que son gouvernement restait " ouvert à la concertation " et qu’il " continuera à la faire ", appelant toutefois à " un engagement de l’ensemble des acteurs de l’école à poursuivre le cap des réformes qui sont absolument nécessaires ".

Geste fort

Ce jeudi matin, sur le coup de 10h30, une nouvelle rencontre opposera le ministre-président aux responsables communautaires du front commun syndical. L’occasion pour ceux-ci de réitérer, une nouvelle fois, leurs doléances.

" On attend toujours les réponses suite aux actions du 10 février et du 29 mars , note ainsi Roland Lahaye (CSC-Enseignement). Et le protocole d’accord sectoriel qui était censé nous parvenir ne nous est toujours pas parvenu ".

Quant aux revendications du terrain, elles n’ont pas changé, rappelle Joseph Thonon (CGSP-Enseignement), lequel détaille: taille des classes, retrait du projet d’évaluation des enseignants, aménagement des plans de pilotages considérés comme énergivores et générateurs de pression ou encore pertes d’emploi dans le cadre de réformes du Pacte.

" On parle de concertation, mais ce n’est pas vraiment le cas, on nous informe en amont, on nous demande un avis, mais on ne tient pas compte de celui-ci ", ajoute le syndicaliste.

" Nous sommes en fait toujours dans l’attente d’un geste fort de la part du gouvernement , synthétise Roland Lahaye. Mais on a parfois l’impression que celui-ci est entre-temps devenu sourd ."