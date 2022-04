" Jusqu’à présent, la fédération des notaires présentait trimestriellement les évolutions des transactions immobilières et des prix lors de la publication de son Baromètre immobilier. Consciente de l’importance de la numérisation, Fednot a voulu permettre à tout un chacun de consulter ces données quand il le souhaite en version numérique au travers de cartes interactives et de schémas graphiques accessibles ", explique Jan Sap, directeur général de Fednot.

Accessible à tous

En se rendant sur la page du baromètre en ligne , toute personne intéressée peut rapidement se faire une idée de l’évolution des prix de vente moyens les plus récents des maisons et des appartements en Belgique, au niveau régional et jusqu’au niveau communal. Le baromètre en ligne donne également l’évolution de ces prix au cours des 5 dernières années et il permet une comparaison des prix entre communes.

Les données alimentant le baromètre de l’immobilier sont collectées électroniquement lors de la signature du compromis de vente et elles sont complétées par les données de l’acte.

" Cet ensemble de données est unique en Belgique et permet de mieux comprendre le marché immobilier, son évolution et sert de base à l’estimation de la valeur de biens immobiliers. La version numérique du Baromètre n’en est qu’à ses débuts. D’autres données seront bientôt mises à disposition de l’utilisateur, comme les prix médians, qui fournissent une meilleure indication des tendances du marché ", commente Renaud Grégoire, porte-parole de Notaire.be

https://www.notaire.be/prix-immobiliers