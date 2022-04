La Wallonie lance son projet de «territoires zéro chômeur»

"Le point de départ est simple et repose sur les principes suivants: d’abord, personne n’est inemployable.Ensuite, de nombreux besoins sociaux, en éducation, santé et aide à la personne, ou encore en transition écologique ne sont pas couverts.Enfin, nous partons des aspirations et des compétences de la personne pour créer un emploi avec elle. Ce n’est pas l’État qui dit aux gens ce qu’ils doivent faire" , assurait la ministre régionale de l’Emploi, Christie Morreale, ce jeudi en conférence de presse.

L’appel est lancé

Très concrètement, un appel à projets a été lancé dans le cadre du Fonds social européen pour développer ces expériences pilotes sur une durée de cinq ans, de 2022 à 2026.

"Cet appel est lancé à destination des Villes, des Communes, des associations, des entreprises à finalité sociale qui vont pouvoir répondre, et surtout coordonner un réseau de partenaires locaux , poursuit la ministre. On va mobiliser tous les partenaires qui sont actifs sur la mise à l’emploi, l’insertion sociale et socio-professionnelle d’un territoire."

La philosophie du projet repose ainsi sur une prise de contact entre les personnes les plus éloignées de l’emploi et les porteurs de projets qui pourront construire, ensemble, des emplois qui répondent aux besoins d’un territoire donné.

"Plusieurs arrondissements sont éligibles.Puisque nous sommes dans une programmation FSE, les critères sont ceux du fonds social européen." Le focus sera mis sur des zones présentant un taux de chômage élevé. Il s’agit des arrondissements de Charleroi, Liège, Mons, La Louvière, Verviers, Namur et de la province de Luxembourg. Pour coller à l’esprit de l’expérience française, ces initiatives devront être développées sur des micro-territoires de maximum 15000 habitants.

Le suivi et le pilotage de ce nouveau dispositif seront assurés par le Forem et l’administration wallonne, tandis qu’une évaluation est prévue à la mi-parcours.

Un effet boule de neige

Au total, la Wallonie espère financer une vingtaine de projets pilotes.Pour ce faire un budget de 104 millions d’euros est mis sur la table.ce dernier est cofinancé, à parts égales, par le Fonds social européen et la Wallonie.

"Cette expérience pilote [...] devrait à la fois permettre aux personnes de retrouver davantage d’estime de soi, de lien social ainsi que du pouvoir d’achat via un employeur porteur de sens.Pour la société, ce projet permettra de répondre à des besoins sociaux non-rencontrés."

L’objectif de la Région est de permettre à un millier de chômeurs de longue durée de retrouver le chemin de l’emploi, de manière durable.Une goutte d’eau?Non, car la Wallonie s’attend à un effet boule de neige. "L’idée, c’est d’abord de faire cette opération, mais cela va plus loin. Nous essayons aussi, par cette dynamique, d’intéresser des entreprises, des entreprises à finalité sociales pour que l’expérience se reproduise ailleurs, avec un financement public moindre" , souligne le ministre-président wallon Elio Di Rupo.

Notons enfin que l’appel à projets, d’ores et déjà lancé, se clôturera le 24 mai prochain.