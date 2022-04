Jam, la radio alternative qui a des idées

Au départ 100% musicale par manque de moyens, la grille de Jam s’est étoffée un peu depuis janvier 2021 avec quatre émissions d’une heure par semaine. Désormais, il y aura une émission par jour en semaine, deux le week-end (voir cadrée).Mais aussi des capsules, un site internet plus fourni, une chaîne YouTube… plus d’humains et plus de moyens et donc plus de contenu.

Cette nouvelle capsule, c’est Loop , aussi bien en version vidéo qu’audio. Elle s’intéresse selon les jours à un artiste, un courant musical, un label, un festival, le coup de cœur d’un disquaire… À 9h et 14h.

Cette radio, c’est son bébé à Bernard Dobbeleer, chef de projet de Jam, passé par Radio 21, Classic 21, Tipik… Du coup quand il en parle, il a des étoiles plein les yeux et l’enthousiasme qui déborde sur la toute jeune équipe, "des passionnés de musique de 23 à 32 ans" , comme il les décrit.Ils sont une quinzaine de collaborateurs: animateurs, éditeurs de contenu web ou vidéo, techniciens… Mais seulement deux à temps plein.

Amateurs curieux

Jam vise le créneau des 25-35 ans.Un positionnement pile entre le trio La Première, Musiq 3 ou VivaCité qui s’adressent à un public plus âgé et Tarmac ou Tipik, aux plus jeunes. C’était le deal avec la direction au lancement de Jam. Mais c’est bien plus large que ça: "On s’adresse à tous les amateurs de musique curieux" . Jeunes ou moins jeunes.

Mais comment concurrencer les playlists des plateformes de streaming où l’offre est déjà si abondante? "Ici, il y a des gens derrière" , insiste le directeur de projet. "On a des passionnés de musique, des défricheurs de talents qui vont aller sélectionner des artistes, passer leur musique et parler d’eux. C’est important d’avoir de l’humain dans une radio. Moi j’ai construit mon identité musicale en écoutant Marc Moulin sur Radio 21…" , sourit-il.

Jam future

Jam existe depuis environ trois ans. Dans trois ans? Elle sera sans doute encore très différente. Ca va déjà pas mal bouger cet été, avec les festivals, dont la radio alternative est partenaire. Comme Dour: "On diffuse les trois quarts des artistes qu’ils programment. Et on est les seuls à les diffuser!" Avant, promet-il, de "très gros projets pour la rentrée" .