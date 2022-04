Il y a davantage d’enfants en surpoids depuis la crise Covid

Pas d’étude belge

Et chez nous? Déjà en janvier dernier, Tyl Jonckheer, coordinateur de la task force pédiatrique, tirait la sonnette d’alarme sur la prise de poids des enfants en Belgique.

Le Dr Marc Raes, président de la Société belge de Pédiatrie ne peut pas fournir de chiffres objectifs sur l’augmentation du surpoids chez les petits Belges, mais lui et ses confrères ont constaté une aggravation du problème. " Dans le cadre de la task force Covid, les pédiatres en ont parlé à l’équipe pluridisciplinaire.On l’a également signalé au ministre de la Santé, au Commissariat des droits de l’enfant, aux ministres de l’éducation… "

En Belgique francophone, l’ONE ne dispose pas encore de chiffres sur l’évolution des poids chez les enfants, et l’analyse n’est pas plus loin en Flandres.

Pourquoi les enfants grossissent-ils?

À la clinique du surpoids pour les enfants et adolescents du CHU de Liège, on partage les constatations des pédiatres.D’ailleurs, les consultations ont été maintenues pendant la crise, un moment sous forme de téléconsultations, puis rapidement en présentiel, pour ces jeunes en souffrance. " Cela prouve combien l’hygiène de vie est importante dans la prise en charge des enfants, à la fois au niveau de l’activité physique, de l’alimentation et du côté psychologique ", dit la Pr Lebrethon, endocrinologue et diabétologue.

La spécialiste constate que l’aggravation a été plus importante quand il y avait un terrain génétique propice et une mauvaise hygiène de vie: " Il n’y avait plus d’activité sportive dans le cadre scolaire, une fermeture des clubs de sports.Ajoutez à cela un cadre de vie déstructuré.Beaucoup de jeunes ont été livrés à eux-mêmes, car les parents télétravaillaient ou travaillaient à l’extérieur.Ils ne mangeaient pas à heures fixes, se levaient plus tard, grignotaient …" Résultat: certains enfants et ados ont pris 15 à 20 kg sur un an!

À quel âge? " Chez les adolescents, c’est une évidence.Chez les enfants, il y a souvent une prise de poids rebond vers 6-7 ans, quand il y a des prédispositions ." Les petits de maternelle, pointés du doigt par l’étude française ne sont pas la majorité des enfants qui fréquentent la clinique du surpoids.Même s’il y a déjà beaucoup d’enfants de moins de cinq ans en surpoids, et parfois déjà à moins de deux ans, souvent pour des raisons purement génétiques.

Une hygiène de vie

Le problème des jeunes en surpoids, voire obèses, c’est que certains n’ont pas du tout repris l’activité physique qu’ils exerçaient avant le confinement.

Quand elle parle d’hygiène de vie, la Pr Lebrethon ne parle pas de régime privatif, mais d’alimentation correcte, à adopter à vie: des légumes, des fruits, un peu de viande et de poissons, des laitages. L’endocrinologue n’interdit pas un dessert à l’occasion. Mais elle pointe la problématique des sodas: " Aujourd’hui, j’ai vu un jeune en consultation qui en consomme énormément.La maman me dit qu’il a une bouteille en permanence, même à côté de son lit.Le jeune doit apprendre à être critique par rapport à ce qu’il consomme: le soda n’est pas utile pour l’humain… et il est néfaste pour la santé. La conclusion vient toute seule. "

Même quand il est obèse, un jeune court moins de risque avec le Covid qu’un adulte. " Mais il fait un Covid ou un syndrome grippal plus grave qu’un jeune avec un poids normal. Et en dehors du Covid, on sait que 70% des adolescents en surpoids le restent à l’âge adulte.C’est important de prévenir " dit la Pr Lebrethon.