Belle histoire: un retraité ne peut payer ses courses, une cliente les lui offre

Une belle histoire. Et une preuve que la générosité existe encore de nos jours. Ce beau geste, ce retraité ne pouvait pas l’imaginer en se rendant dans un magasin Intermarché d’Angoulême (France) pour faire ses courses. Dans son caddie, du lait, des conserves et quelques friandises pour son chien. Total: 32 euros. Un montant qu’il souhaitait régler par chèque étant actuellement "en difficultés financières". La plateforme a refusé son chèque et, étant à découvert, il lui fut aussi impossible de payer au moyen de sa carte bancaire.