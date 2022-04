Au nom du pain [CRITIQUE] - Du pain sur la planche

Des pains surprises

Nous sommes en 1940, au cœur d’une France rurale pour qui la guerre est désormais, davantage qu’un murmure, une authentique certitude: certes, les troupes allemandes n’occupent pas encore Saint-Jean-de-Monts, mais pour les habitants du petit village, leur arrivée imminente est promesse de grands bouleversements. Notamment pour la famille Martineau, à peine installée en Vendée et dont la boulangerie commençait à prospérer, au grand dam d’une concurrence incapable, jusqu’alors, d’égaler la qualité du pain vendu par les nouveaux venus.

Et ça ne rate pas: le père Martineau est mobilisé, et doit troquer son tablier contre un uniforme, direction le front. À charge pour Marguerite, son épouse, et ses deux enfants, Marcelin et Monique, de faire tourner la boutique. Tant bien que mal, l’entreprise familiale continuera d’alimenter en pain le petit village, mais aussi les forces d’Occupation, désormais aux commandes. Ce qui n’a pas l’heur de plaire au cadet, bientôt recruté par la Résistance pour faire circuler d’importantes informations. Et pour planquer les messages, quoi de mieux qu’une miche de pain bien serrée?

On découvre l’envers du décor de l’Occupation, et l’ambigu devoir de loyauté des petits commerces.

Avec Au nom du pain , Jean-Charles Gaudin joue sur plusieurs tableaux: il parle boulangerie, bien sûr, et ne lésine pas sur les détails qui font le pain meilleur, et sur la façon dont nos aïeux le préparaient, selon une méthode et un grammage qui ne souffraient pas la moindre imprécision. Mais il évoque aussi, à travers cet aliment universel, l’envers du décor de l’Occupation, et la façon dont les petits commerces locaux, encore au cœur de l’économie française, ont dû composer avec l’envahisseur allemand, mais aussi les rationnements et pénuries (en farine, par exemple), pour continuer de produire de quoi nourrir tout ce petit monde.

Un premier volet enthousiasmant, dont on reprendrait bien une tranche. Ou davantage.

Glénat «Marcelin», Gaudin/Lejeune, 56 p., 14.95 €.