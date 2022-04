Amiante: une victime entame un nouveau combat contre Eternit

Ce jeudi, devant la presse, c’est Éric Jonckheere, un autre fils, qui se présente aux côtés de ses avocats et de l’association Abeva soutenant les victimes de l’amiante.Éric est aussi malade et a été opéré à Lille l’année dernière.

Pour lui et pour les victimes de l’amiante, il a décidé de mener un autre combat: celui de responsabiliser beaucoup plus les auteurs de ces pollutions ayant tué des milliers de personnes.En Belgique, il existe un fonds amiante (AFA) qui a vu le jour en 2007 et qui semble assez efficace.Il permet une indemnisation forfaitaire, rapide et sans conditions des personnes malades.

La «faute intentionnelle» d’Eternit

Mais en recourant à ce fonds, les victimes renoncent aussi à poursuivre les sociétés responsables.Et c’est ce qu’Éric Jonckheere veut faire changer. Avec ses avocats, ils ont signifié à la société Eternit une citation à comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles.Objectif: faire reconnaître la "faute intentionnelle" de la société à l’égard des victimes. "Le pic des maladies est encore à venir , témoigne Éric Jonckheere. Ce qui m’anime, c’est l’espoir de faire bouger la jurisprudence et que les véritables payeurs soient les multinationales qui produisent l’asbeste ciment. " En citant Eternit, il espère leur faire " rendre une partie des gains qu’ils ont accumulés: ça leur rendrait un peu d’humanité ."

Selon les avocats, les premières alertes scientifiques avaient été lancées dès le milieu des années 1960.Pourtant, le secteur de la construction a explosé dans les années 70 et 80 en utilisant massivement les matériaux à base d’amiante.

Concernant l’action au civil intentée par Éric Jonckheere, l’objectif est de ne plus lier l’accès au fonds amiante à une renonciation à poursuivre une entreprise estimée responsable. "Une fois que l’indemnité forfaitaire est reçue, le propriétaire de l’entreprise bénéficie de l’immunité," regrette l’avocat Jan Fermon. L’employeur ne peut plus être attaqué pour la partie qui excède le fonds forfaitaire et qui se situe en dessous du dommage réel. "

La seule possibilité, c’est donc de démontrer la "faute intentionnelle. " Éric Jonckheere, en tant que victime, a donc été indemnisé mais il veut aller plus loin: "c’est cette frontière qu’il veut faire bouger. Dans ce dossier, nous avons de bons arguments pour dire qu’Eternit a commis des actions intentionnelles."

Déséquilibre dans l’alimentation du fonds AFA

Le second objectif est aussi de faire contribuer plus largement l’industrie responsable de ces pollutions. "Actuellement, le boucher de Bastogne ou le loueur de cuistax de Blankenberge paye alimentent autant le fonds que la société Eternit. " Ce qui correspond annuellement à 1/10 000 de la masse salariale.Et dans le cas d’Eternit: environ 9000 € par an selon les calculs d’Abeva.

Les victimes souhaitent aussi provoquer la réaction des autorités politiques.Il y a encore actuellement trop de logements et d’écoles qui nécessiteraient un désamiantage. " Il faudrait une mobilisation pour que le public demande à consulter l’inventaire amiante des endroits où sont leurs enfants.Là, on aurait une mobilisation pour que le pollueur devienne payeur, " conclut Éric Jonckheere.