Une nouvelle série belge sur Auvio: «Fils de…», avec Marka et Béatrice Dalle

Le pitch? Franck Pistone (Marka) est parti en cavale au Maroc après un casse il y a 17 ans. Il revient à Bruxelles pour se réconcilier avec son fils, Camille (Camille Pistone), qui ne l’a pas attendu pour faire des conneries… Le voilà empêtré dans une sombre histoire avec la mafia hollandaise, alors qu’il voulait simplement offrir une vie meilleure à son fils Hyppolyte. Pour réparer ses bêtises, il va devoir retrouver les diamants du casse de son père, cachés quelque part à Bruxelles depuis 17 ans. Salim (Salim Talbi), son meilleur ami, va l’aider alors qu’il se destinait à une vie rangée.

Cette quête va être compliquée par l’arrivée à Bruxelles de Sarah (Mara Taquin), fille cachée de Franck, et qui a un sacré caractère. Et si c’était César (N’landu Lubansu), petit dernier de Franck, élevé à Matongé, qui détenait la clé?

«Les mêmes envies»

Cette épopée urbaine, entièrement tournée à Bruxelles, est sortie tout droit de l’imagination de Camille Pistone, Salim Talbi – tous les deux issus du Conservatoire de Bruxelles – et un de leurs amis, Antoine Négrevergne, lui aussi comédien. "On avait les mêmes envies de raconter les mêmes histoires, raconte ce dernier. Cela a démarré il y a cinq ans, avec cette idée de parler de la vie des quartiers et des choses qui se passent à Bruxelles mais dont on parle peu. On s’est entourés d’autres scénaristes qui sont devenus co-créateurs de la série (NDLR: Gaëtan Delferière, Simon Bertrand et Boris Tilquin) et nous avons pris le temps qu’il a fallu pour écrire ces huit épisodes, avec comme base les twists que l’on retrouve dans une tragédie grecque.C’est d’ailleurs pour ça que la série est également musicale avec à la fin des épisodes des rappeurs qui viennent raconter la thématique de l’épisode."

Si l’histoire est une fiction, elle est tout de même inspirée par des éléments de la vie des auteurs, qui ont d’ailleurs gardé leurs prénoms dans la série. "Mais il y a aussi un vrai travail de terrain, ajoute Antoine Négrevenne. Nous avons parlé avec des détenus de go-fast (NDLR: opération menée en voiture pour ramener de la drogue) ratés, mais aussi avec des gens de Matongé grâce au rappeur Isha. On ne veut pas faire de voyeurisme mais faire une grande histoire avec des événements qui sont arrivés."

Béatrice Dalle et Marka

Au casting de cette nouvelle série, outre deux de ses créateurs, on retrouve également… Béatrice Dalle! "Cela a été irréel pour nous! Le personnage de Wafah (NDLR: la gérante d’un club avec des hôtesses de bar) qu’elle joue existe vraiment, donc le casting était compliqué car on voulait une actrice qui s’en rapproche. Et puis Sélim a lâché ‘celle qu’il nous faut, c’est Béatrice Dalle’. Et là, Kadija Leclere, responsable du casting, a fait un miracle. Elle l’a appelée et Béatrice Dalle a accepté de le faire. Notre force, c’est notre envie. Je pense que c’est aussi ça qui a convaincu le réalisateur Frank Devos (NDLR: réalisateur de la série flamande Undercover ) de tourner avec nous." Quant à Marka, pour la 1refois à l’écran dans une série, il incarne Franck Pistone avec conviction. "On nous a montré une série de photos d’acteurs qui avaient la tête de l’emploi, mais nous voulions un vrai gangster brusseleer. Et là c’est ma compagne qui m’a parlé de Marka. On a fait des essais et cela s’est bien passé. Pareil pour le rappeur Isha."

La série devrait plaire à un public exigeant. Bruxelles y est filmée comme rarement et l’histoire tient le spectateur en haleine.

Sur Auvio en intégralité dès ce mercredi.