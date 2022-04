Une goutte de lait qui dit tout du bien-être de la vache

Pourtant le bien-être animal est au cœur des préoccupations des éleveurs et des scientifiques.C’est ainsi que le projet HappyMoo a vu le jour autour des facultés de Gembloux Agro-bio tech et d’Elevéo (ASBL chargée de l’inscription des animaux d’élevage aux livres généalogiques et de la collecte et analyse de données de ferme).

Du 27 au 29 avril, un congrès international se tient à Namur et permettra aux scientifiques wallons de partager leurs connaissances sur l’évaluation du bien-être des vaches laitières. "On a besoin d’objectiver ce bien-être", souligne Julie Leblois, coordinatrice du projet HappyMoo. Une vache est en état de bien-être lorsque cinq critères sont validés: pas de faim ni de soif, pas d’inconfort, pas de blessure, capacité d’exprimer des comportements naturels et enfin, pas de peur ni de stress.

Une technique moins fastidieuse

Jusqu’à présent, les protocoles d’évaluation d’un cheptel étaient fastidieux et coûteux.L’équipe de recherche s’est orientée vers l’analyse spectrométrique par infrarouges du lait pour déterminer trois critères. Les biomarqueurs permettent d’évaluer la vache sur les maladies, la faim ou le stress. "Une vache heureuse est un fermier heureux" , explique Nicolas Gengler, professeur à l’Agro-bio tech. Les informations qui se trouvent dans une goutte de lait doivent être exploitées.Cela permet d’avoir des informations clés."

La technique de la spectrométrique MIR est déjà utilisée depuis des années pour le contrôle laitier mensuel auxquels les éleveurs participent sur base volontaire. En identifiant de nouveaux biomarqueurs, les recherches wallonnes ont permis de démontrer qu’un excès de cortisol était révélateur d’un stress chronique pour l’animal.

Anticiper les maladies

En suivant l’état de santé mentale de l’animal, l’éleveur peut aussi anticiper des maladies." On essaye d’avoir des indicateurs précoces , explique Carlo Bertozzi, directeur du département Innovation chez Elevéo. On évite de confirmer ce qu’on pourrait voir à l’œil. " En anticipant des maladies et des inflammations, l’agriculteur peut ainsi éviter de recourir à un traitement médicamenteux ou antibiotique. Par exemple le stress épuise la vache et a des incidences sur sa fertilité, son immunité.

En l’état actuel, plusieurs fermes pilotes ont expérimenté cette analyse pendant quatre ans. Est-il possible de tirer des conclusions sur le bien-être des vaches laitières dans des exploitations bien précises?" On est à la genèse du projet en terme scientifique.Il faut mesurer avant de tirer des conclusions."

Au travers de ce congrès, les partenaires wallons veulent aussi partager les informations collectées en ferme au travers des contrôles laitiers et qui permettent de "doser toute une série de composés fins du lait comme la matière grasse, la protéine, l’urée, le lactose ."

La Wallonie n’est qu’un petit maillon de ce projet Interreg qui rassemble 7 pays européens pour un potentiel de " cinq millions de vaches pour lesquelles on a des informations régulières. " La Wallonie compte un peu moins de 200000 vaches laitières dont 90000 sont monitorées. " En Wallonie, nous sommes des pionniers dans cette dynamique de recherche spectrale ."