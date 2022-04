Un an après, rien n’a été mis en place

L’intervention avait porté ses fruits puisqu’en avril 2021 une proposition de résolution pour la reconnaissance des patients Covid-19 de longue durée était adoptée à l’unanimité en séance plénière.

Une proposition de résolution et puis… rien

Un an plus tard, aucune action concrète n’a été mise en place pour alléger le quotidien de ces personnes miné par des symptômes aussi divers que des troubles cognitifs, des douleurs musculaires, des atteintes pulmonaires et/ou cardiaques, de fortes migraines, une extrême fatigue… et cela parfois depuis deux longues années.

Alors que dans des pays voisins (France, Italie, Royaume-Uni) des mesures concrètes ont été prises, en Belgique, on n’a toujours rien vu venir… En octobre 2021, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) avait pourtant formulé des recommandations (bilan interdisciplinaire, remboursement temporaire de certains soins…). Le KCE soutient par ailleurs des projets de recherche clinique concernant de potentiels traitements via son programme d’essais cliniques non commerciaux mais ceux-ci ne sont pas près d’aboutir, nous dit-on.

Des actes avant les études

" Les études, c’est une bonne chose mais elles ne doivent pas être une condition pour que le reste bouge , soupire Anne-Sophie Spiette. Quand j’ai témoigné en mars 2021 au Parlement, il y avait déjà beaucoup d’études sur lesquelles se baser. Il ne faut pas attendre les résultats des études pour mettre en place des choses concrètes quitte à faire marche arrière une fois les études terminées ."

La députée Catherine Fonck (les Engagés) pointe une proposition de résolution qui ne contiendrait que "de grandes généralités". " Des mesures auraient pu être lancées rapidement comme les séances de kiné mieux remboursées… C’est un élément concret et déterminant par rapport à la revalidation. Cela aurait été bénéfique pour les personnes concernées et pour la sécurité sociale en limitant le risque d’être en invalidité. C’était une évidence de prendre cette mesure rapidement. Plus la prise en charge est tardive, plus elle est longue et moins le patient a de chance de récupérer!"

Incapacité de travail

L’impact du Covid long sur la sécurité sociale pourrait être conséquent. On estime qu’entre 10 et 20% des personnes contaminées par le SARS-Cov-2 développent un Covid long, ce qui à l’échelle de la Belgique représente près de 400000 personnes. " Pour la majorité des gens, les symptômes diminuent au fil du temps: 6 mois après l’infection, une grande partie des personnes qui avaient des symptômes 3 mois après avoir été contaminées n’en ont plus mais un certain nombre aura besoin de soins et sera en arrêt de travail ", note le DrPierre Smith en charge du projet Covimpact de Sciensano qui analyse les conséquences à long terme d’une infection au Covid-19.

Pour les personnes les plus impactées, la vie post-Covid s’apparente à un chemin de croix qui dure pour certaines depuis plus de 18 mois. "Parmi les membres de l’association, beaucoup ne travaillent plus depuis deux ans, souligne Anne-Sophie Spiette qui a contracté le Covid en mars 2020 et éprouve encore des troubles de la mémoire et de la concentration. Je suis à peu près l’une des seules à avoir plus ou moins récupéré. C’est vraiment difficile de travailler avec le Covid long. Depuis deux ans, je ne cours plus, ne fais plus de vélo. Je travaille et puis je me repose pour pouvoir aller travailler le lendemain. Je ne supporte plus les endroits où il y a beaucoup de stimulations: je dois porter un casque antibruit quand je prends le train. À cause de cela, je n’ai pratiquement plus de vie sociale."