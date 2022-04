Le sable, un enjeu aux multiples facettes

Pour une meilleure gestion du sable

La demande est particulièrement forte dans les pays en voie d’industrialisation, poursuit l’ingénieur. "Aujourd’hui, on construit beaucoup en Chine et en Asie de manière générale, et demain on construira beaucoup en Afrique. Nous avons donc besoin de sable plus que jamais."

Les chiffres attestent ce phénomène: en quatre ans, la Chine a consommé autant de sable que les États-Unis en un siècle. Le pays représente environ 60% de la consommation totale de sable au niveau mondial.

Face à ce constat, le groupe d’experts de l’Organisation des Nations unies (ONU) appelle à "créer un système efficace de gestion des ressources en sable, notamment en modifiant les structures gouvernementales et juridiques" . Car le sable, comme toutes les autres ressources naturelles, n’est pas inépuisable.

"En Belgique, le sable naturel ne suffit déjà plus, depuis longtemps, aux besoins de la construction. Nous devons donc également broyer la roche, pour obtenir du sable artificiel" , fait remarquer Éric Pirard. Il est ainsi important pour les experts de reconnaître le sable comme une "ressource stratégique" .

Impact environnemental

Cette extraction intensive du sable en mer amène également son lot d’aspects négatifs pour l’environnement. Par exemple, l’extraction du sable naturel amène, inexorablement, une perte de la biodiversité marine.

Mais l’impact environnemental ne se limite pas à cet aspect. L’extraction du sable dans l’eau affaiblit la protection naturelle contre les tempêtes. "L’extraction du sable dans une rivière change la dynamique de cette dernière. Par exemple, il peut y avoir des ralentissements, ou des accélérations, et cela peut donner lieu soit à des inondations, soit à des sécheresses plus fréquentes" , explique Pascal Peduzzi, directeur d’un des centres de recherche du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Face à ces deux constats, les experts appellent à "mettre en œuvre des mécanismes de compensation pour les pertes et promouvoir des solutions pour la restauration des rivières, des côtes et des systèmes terrestres touchés".

Le broyage de la roche pour obtenir du sable artificiel est également un problème pour l’environnement, estime l’expert de l’Université de Liège. "Le fait de broyer de la roche pour obtenir du sable artificiel demande beaucoup d’énergie. Or, c’est normalement la nature qui devrait casser, de manière naturelle, les roches."

Trouver des alternatives

Dans son étude, l’ONU appelle également à "développer des cadres politiques et législatifs intégrés, qui promeuvent des alternatives, au niveau local, régional et national" .

Mais quelles sont les alternatives existantes? "La meilleure solution est de recycler le sable, selon Pascal Peduzzi. Lorsque des bâtiments sont détruits, il est tout à fait possible de récupérer du sable et de le recycler par la suite. Mais des alternatives sont possibles. Par exemple, le bambou, le plastique recyclé, la terre, ou encore la paille peuvent remplacer le sable" .

Quoi qu’il en soit, de nombreux scientifiques s’inquiètent d’une potentielle pénurie de sable si les habitudes de consommation ne changent pas.