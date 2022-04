Grosse pénurie de sang: fidéliser les jeunes donneurs, une nécessité

L’organisme compte environ 90000 donneurs chaque année (88407 en 2021, dont 45515 femmes et 42892 hommes), ce qui permet de récolter environ 150000 poches de sang. "Chaque année, nous perdons 20000 donneurs environ, que nous devons compenser" , poursuit-il.

Ces derniers mois, cependant, les récoltes se situent systématiquement 25% en dessous des prévisions, établies sur base des récoltes effectuées durant les 15 mois précédents. "Nous ne parvenons plus à renouer avec une certaine stabilité, par exemple -5% un mois, +5% le moins suivant." Le problème est d’autant plus d’actualité que mai et juin sont traditionnellement des mois aux bonnes prévisions, permettant de constituer des stocks avant l’accalmie de l’été.

Fatigue générale

Comment expliquer cette perte de donneurs? "Le problème, c’est que nous n’avons pas d’explication claire. Par contre, c’est un phénomène qui s’observe aussi en Flandre, en France, aux Pays-Bas" , soit des contrées qui ont traversé des périodes similaires: deux ans d’épidémie de coronavirus, une récente épidémie de grippe, etc.

"Une des explications pourrait être la grande fatigue au sein de la population. Or, quand on est crevé, on ne va pas donner son sang. Le coronavirus est toujours là, par ailleurs. Peut-être que beaucoup de personnes ont quelques symptômes et préfèrent ne pas venir" , suggère Thomas Paulus.

En fin de semaine dernière, la Croix-Rouge a lancé une campagne baptisée " Vivaaaaant ", proposant aux personnes de se filmer en criant ce mot et de former une longue chaîne humaine virtuelle de cris. Cette campagne est axée sur une communication positive, insistant sur le fait que moins d’une personne sur dix donne son sang, mais qu’une personne sur sept en aura besoin au cours de sa vie.

Les chiffres des donneurs de la Croix-Rouge de Belgique en 2021. ©Infographie L’Avenir

Il s’agit aussi d’atteindre un public de jeunes adultes connectés, que la Croix-Rouge entend sensibiliser. La difficulté ne réside pas tant dans le fait de recruter de jeunes donneurs que de les fidéliser. "En réalité, les jeunes acceptent volontiers de donner leur sang. Nous le constatons sur les campus universitaires ou dans les hautes écoles , explique Thomas Paulus. Il est important de les fidéliser, ils représentent l’avenir du don de sang. Par contre, beaucoup arrêtent de donner un peu plus tard, parce qu’ils entrent dans la vie active, parce qu’ils ont des enfants, etc. Bref, ça devient plus difficile de s’y consacrer, dans son quotidien."

Les chiffres des donneurs de sang en Belgique en 2021 permettent d’ailleurs d’observer une mobilisation importante des 20-29, qui s’effrite aux alentours de la trentaine. Ces statistiques montrent aussi que les donneuses sont un peu plus nombreuses dans les tranches d’âge les plus jeunes, alors que les donneurs le sont dans les tranches plus âgées. La tranche des 70-79 ans est encore peu fournie du fait que la limite d’âge (à 71 ans) a cessé d’exister il y a trois ans à peine.

Informations sur www.donneurdesang.be