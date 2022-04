Viens je t’emmène [CRITIQUE] - Et maintenant, on va où?

France, 2022. À Clermont-Ferrand, au cœur de l’hiver, plusieurs personnages et événements vont se croiser. Au centre, il y a Médéric, bobo trentenaire gentil et un peu paumé. Il s’éprend d’Isadora, une prostituée de 50 ans avec qui il veut « faire ça gratuit ». Mais Isadora est mariée et son mari n’est pas fan de l’idée… Le soir même, un attentat a lieu dans la ville. En rentrant chez lui, Médéric croise Sélim, un jeune Arabe SDF qu’il va héberger par culpabilité, après l’avoir soupçonné. Ce qui ne va pas trop plaire à ses voisins de palier. On croisera aussi Charlène, la jeune réceptionniste de l’hôtel où travaille Isadora, ou encore Florence, la collègue branchée de Médéric…