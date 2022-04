Le train en recul de 20% d’ici 2040, victime du télétravail

"Cela s’explique du fait que le train est surtout utilisé pour les déplacements professionnels.Le profil est principalement celui du navetteur" , résume Saskia Weemaes, Commissaire au Plan.

Moins de déplacements professionnels

Selon les prévisions, la demande de transport des personnes seront encore plus élevée d’ici 2040 (+ 6% de millions de passagers au kilomètre), moins que celle des marchandises (+20% de millions de tonnes) mais avec davantage d’intensité.

Le nombre de kilomètres parcouru par habitant baissera, lui, d’un petit pourcent. "L’effet du vieillissement global de la population joue aussi.Au-delà de 35 ans, le nombre de kilomètres parcouru par jour diminue" , explique Bruno Hoonaert, du Bureau du Plan.

À partir de 2030, le nombre d’actifs occupés stagne, et celui des étudiants décline, avant de légèrement se relever.Le nombre de personnes inoccupées professionnellement augmentera dans le même temps. Moins d’actifs proportionnellement, c’est une diminution des déplacements professionnels (de 2%), tandis que les déplacements pour des loisirs et des activités du quotidien vont augmenter (de 10 et 13%). "Les revenus des gens resteront élevés" , démontrent aussi les perspectives. Cet "effet richesse" rend la demande de transport supérieure à la croissance générale de la population.

L’effet télétravail

Mais dans le même temps, la croissance du travail à domicile aura un impact considérable sur les modes de transport. "Pour le train, l’effet du télétravail joue en plein" , souligne Benoît Laine, autre expert du Bureau du Plan.

La demande de transport domicile-travail baissera de 3,6% en 2040 (passant de 29% du total à 26%).Et cet effet sera encore plus sensible aux heures de pointe, où le chemin vers le travail représente plus de la moitié des transports de personnes.La chute, au pic des heures de pointe, atteindra 4,7%.

Une baisse de 20% du transport en train

Paradoxalement, ce décrochage lié au télétravail, s’il va réduire la demande de transports en train, va profiter à l’automobile, soulagée dans la densité des embouteillages aux heures de pointe, mais aussi à d’autres transports en commun, comme le bus.

Selon les prévisions du Bureau du Plan, le nombre de passagers/km circulant en train baissera de 20,1% entre 2019 et 2040.La baisse pour l’automobile sera limitée à 1,6%, tandis que celle des bus et métro se limite à 0,3%.Les modes de transport qui augmenteront le plus sont la marche et l’usage du vélo (+35%) mais "cela ne représente pas un grand nombre de kilomètres, et donc cela ne rend pas la marche et le vélo dominants en 2040" , précise Benoît Laine.

Il convient de souligner que ces prévisions du Bureau du Plan sont élaborées "à politique constance". Et donc sans tenir compte d’une évolution des infrastructures.

«Inverser la tendance»

"Nous allons tenter de faire mentir ces projections. Mon objectif est plutôt d’inverser ces tendances, ou d’en accélérer d’autres" , commentait le ministre des Transports et de la Mobilité, Georges Gilkinet.

Cela passera notamment par le plan de "vision" pour le rail, qui devrait être approuvé vendredi prochain par le gouvernement, et dont l’objectif vise à augmenter la part modale du transport ferroviaire, avec des trains plus réguliers, plus ponctuels, qui circuleront plus tôt le matin et plus tard le soir.

"Il faut renforcer l’envie du citoyen de prendre le train" , conclut le ministre écolo, pas découragé de voir son ambition correspondre si peu aux prévisions de la demande.