Le 1er mai, Wallonie

Parents et enfants sont invités à prendre place pour vivre la vie de château, le temps d’une journée. Dans le cadre de la Semaine Jeunesse et Patrimoine, 33 châteaux situés en Wallonie ouvriront leurs portes aux familles ce 1er mai.

Des visites guidées sont organisées ainsi que des chasses au trésor destinées aux enfants entre 3 et 5 ans et 6 et 12 ans. Un carnet de découvertes Qu’est-ce que le patrimoine sera également distribué aux enfants entre 8 et 12 ans.

Parmi les participants: le Château d’Hélécine dans le Brabant Wallon qui met à disposition une plaine de jeux, un minigolf et un parcours touristique. Le Château Empain à Enghien qui mêle les styles néoclassique et rocaille et le Château de Seneffe pour la province du Hainaut. Mais aussi le château de Monceau-sur-Sambre qui vivra au rythme de sorcières.

Du côté de Liège, le château fort de Fallais proposera, en plus de la chasse au trésor, un chantier collectif pour les enfants. Le château de Waroux, reconnaissable à sa flèche élancée ou encore celui du Val Saint-Lambert ouvriront également leurs portes.

La participation est gratuite mais certaines activités nécessitent une réservation.

www.journéesdupatrimoine. be

2. Fête des plantes

Du 29 avril au 1er mai, Lasne, Abbaye d’Aywiers

Au milieu des arbres centenaires, des arbustes, plantes rares et des étangs du jardin d’Aywiers, à Lasnes dans le Brabant Wallon, plus de 200 professionnels du monde des jardins seront réunis ce week-end.

L’ancienne abbaye cistercienne a été fondée en 1215 et prospéra jusqu’à atteindre 2000 hectares. Détruite en partie au cours de la Révolution française, elle doit notamment son charme à son jardin de 7 hectares. Depuis plus de 25 ans, l’organisation des Jardins d’Aywiers travaille à la restauration de ce cadre enchanteur encerclé par les vieux murs. Le jardin des plantes aromatiques et médicinales de l’Abbaye a notamment été recréé. Les érables centenaires, l’imposant chêne Rosacea, les tilleuls et hêtres du parc planté à l’anglaise au siècle dernier avaient heureusement survécu.

www.aywiers.be

3. Ça tourne à Bruxelles

Du 30 avril au 15 octobre, de 14h à 18h, Ixelles, Rue de Londres, 15

De Dikkenek à Cloclo, en passant par les Barons, notre capitale a servi de lieu de tournage à de nombreux films belges et internationaux. L’ASBL Provélo organise une visite guidée de ces décors.

Le parcours de 15 kilomètres est très facile et se fait en quatre heures environ.

www.provelo.org

4. Expo de briques Lego

Les 30 avril et 1er mai, Wavre, Salle Manifagri

Des exposants venus de partout en Europe, notamment des anciens candidats à l’émission Lego Masters, redécoreront la salle Manifagri à Wavre. De Disney à Star Wars, ils ont imaginé de folles constructions en briques. Une salle de jeux avec plus de 1000 kg de Lego accueillera les enfants.

Entrée: 7€ pour les plus de 6 ans.

www.expolego.be

5. La fête des blanchisseuses

Le 1er mai, de 10h à 18h, Spa, Musée de la lessive

Les blanchisseuses sont à l’honneur au musée de la lessive à Spa ce 1er mai. Au programme: reconstitution en extérieur de la manière dont les ménagères effectuaient le blanchissage du linge, animations pour enfants, atelier pour apprendre à faire la lessive avec des plantes, fabrication de mannes en osier, tricoteuses, bulles de savon et dentellières.

www.museedelalessivespa.be

6. Floralies gantoises

Du 29 avril au 8 mai, Gand, bâtiments de l’ICC

Pour sa 36ème édition, les Floralies de Gand inonderont la ville flamande de fleurs sur la thématique "Mon paradis, mon jardin du monde". L’art floral sous toutes ses formes, les plantes d’extérieur et d’intérieur seront mis en valeur dans plusieurs endroits de la ville, notamment le parc de la Citadelle, véritable poumon vert de Gand.

www.floralien.be

7. Balade inaugurale

Le 30 avril, de 14h à 16h, Beauraing, Église de Wancennes

Cette promenade de 4,2 kilomètres est organisée à l’occasion de la sortie de la nouvelle carte de promenades balisées. Cet itinéraire inédit passera par le village de Wancennes. Les nouveautés apportées à la carte seront également présentées, de même que les collaborateurs Natagora, Géopark Famenne-Ardenne.

www.beauraingtourisme.be

Le week-end prochain (7 et 8 mai)

L’amour en vers

Le 7 mai, dès 13h, Château de Walhain

Concerts acoustiques, ateliers DIY éco-responsables, animations, auberge espagnole, bar et petite restauration: tous les ingrédients du festival L’amour en vers seront condensés cette année, le château de Walhain étant en restauration. Un festival sans électricité, alternatif et durable.

www.mj-verte.be

La yourte mauve

Les 7 et 8 mai, à 14h, Jambes, Rue Major Mascaux

La compagnie Les nouveaux disparus passe par Jambes avec La Yourte Mauve dans le cadre de la tournée de la Maison des Cultures Nomade(s). Dans un lieu magique et coloré, aménagé d’une jardinière étonnante, cette fable-spectacle aborde la question du vivre ensemble et de la tolérance.

www.lesnouveauxdisparus.be

Florete Flores

Les 7 et 8 mai, Abbaye de Floreffe

L’abbaye de Floreffe fête ses 900 ans! À cette occasion, elle accueillera un spectacle-promenade familial évoquant des moments de son histoire. Comédiens, figurants, musiciens en costumes d’époque: 90 acteurs seront répartis sur 9 scènes. Réservation obligatoire.

www.floreffe900.be