La Slovénie sort de l'orbite d'Orbàn

Débat chaotique

Robert Golob a su tirer parti d’une campagne délétère et de l’exaspération des différentes formations politiques l’égard du premier ministre sortant Janez Jansa: lors du dernier débat télévisé précédant les élections, tous les candidats ont fini par quitter le plateau, accusant la chaîne d’être à la botte du premier ministre. Et pour cause, depuis son retour au pouvoir en 2020, (après avoir successivement occupé la tête de l’État slovène en 2004-2008 et 2012-2013), Januz Jansa a mis en place une politique autoritaire à la façon du voisin hongrois Victor Orbàn, s’attaquant aux finances et à l’indépendance des médias publics mais aussi aux institutions culturelles slovènes, dont il a limogé les dirigeants principaux (musées, centres d’intérêt culturel, etc.)

Sur le réseau social Twitter, le futur ex-premier ministre s’est mué en clone de Donald Trump, délivrant compulsivement des messages s’en prenant explicitement aux journalistes, aux médias et à ses opposants. Voilà un peu moins d’un an, des manifestations d’une ampleur inédite avaient éclaté en Slovénie, les citoyens réclamants le départ du premier ministre.

Cette fois, le populisme a perdu

Au niveau européen, Jansa s’était fait l’allié indéfectible de Victor Orbàn, en froid avec la Commission européenne pour ses atteintes répétées à l’état de droit. Comme lui, Jansa a mené campagne ces dernières années sur le thème de l’immigration, soufflant sur les braises encore chaudes de la vague migratoire que l’Europe a connu au milieu des années 2010.

Mais contrairement à Orbàn, réélu confortablement voilà deux semaines, Janus Janza n’a pas réussi à faire fructifier son discours ultra-populiste : avec 23,6% des voix, contre 34,4 au parti de Robert Golob, le voilà renvoyé dans l’opposition.