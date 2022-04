Conner Rousseau, l’art de se mettre (presque) tout le monde à dos

"Q uand je roule dans Molenbeek, moi non plus je ne me sens pas en Belgique." La petite phrase lâchée par Conner Rousseau, le président de Vooruit, dans l’hebdomadaire néerlandophone Humo a eu le don de susciter bien des critiques, ce mardi. L’essentiel du monde politique considérant en effet que ces propos charrient des préjugés et des relents xénophobes, à propos du caractère cosmopolite de la commune bruxelloise.