Quelle Belgique pour demain? Les citoyens peuvent donner leur avis

Pour ce faire, le gouvernement fédéral s’est engagé à impliquer la population dans le processus. C’est la raison pour laquelle la plateforme en ligne "Un pays pour demain" a été mise sur les rails ce lundi par le Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld), les deux ministres en charge des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Annelies Verlinden (CD&V) et David Clarinval (MR), et le secrétaire d’État à la Digitalisation, Mathieu Michel (MR).

Le gouvernement fédéral a officiellement lancé la plateforme ce lundi. ©Photo News

L’outil a été développé en partenariat avec DBP Partners, un consortium d’experts spécialisés dans ce type de démarches. Une dizaine d’académiques sont aussi impliqués, dont le noyau est formé par les politologues Dave Sinardet (VUB) Jean-Benoit Pilet (ULB) et la constitutionnaliste Patrica Popelier (Universiteit Antwerpen). L’investissement se chiffre à 2,1 millions d’euros, explique David Clarinval, dont 1 million pour la communication, 500000 pour la réalisation du contenu et 600000 pour le traitement des données.

Six thématiques

En quoi consiste cette plateforme? Elle permet, depuis ce 25 avril et jusqu’au 5 juin, à tous les citoyens de plus de 16 ans, aux milieux académiques, à la société civile et aux autorités locales d’exprimer leurs idées et leurs propositions sur l’avenir de la démocratie et du fédéralisme belges.

La plateforme se décline en six thèmes: "quel est le rôle du citoyen?", "quels sont nos droits fondamentaux?", "comment organiser notre pays?", "qui fait quoi?", "comment doivent fonctionner le parlement et le gouvernement?" et "comment organiser les élections?".

Au sein de chaque thématique figurent d’abord des informations permettant à tout un chacun de comprendre les enjeux et le fonctionnement des institutions. Dans un second temps, les répondants peuvent exprimer leurs idées, avis ou propositions, de manière ouverte et en deux temps: comment feriez-vous et pourquoi le feriez-vous comme cela?

Ceci n’est pas un référendum

Pour saisir l’esprit du dispositif, il faut de savoir qu’il ne s’agit pas d’un référendum, d’un sondage, ni d’une enquête d’opinion. Les propositions ne seront pas pondérées, il n’y aura pas d’échantillonnage. En d’autres termes, il ne s’agit pas de valider quoi que ce soit, ni d’être nécessairement représentatif, mais d’organiser un "brainstorm national", comme le qualifie Annelies Verlinden. Une foire aux idées censée alimenter le débat démocratique sur l’avenir du pays, en impliquant les citoyens.

Cette consultation donnera lieu à un rapport qui sera remis à l’automne au Parlement, au gouvernement et aux partis. Le document sera rendu public. Et ensuite? Le processus suivra son cours, au moyen de débats parlementaires, de consultations de la société civile et de constitution de panels mixtes (parlementaires et citoyens tirés au sort), qui se pencheront plus concrètement sur les réformes à mener. En s’inspirant sans doute des idées formulées au cours de cette consultation.

Plateforme sur unpayspourdemain.be ou en version papier, sur demande au 02/7407474.

PTBet N-VAtrès sceptiques

Dans l’opposition, le PTB et la N-VA se sont montrés critiques.

Aux yeux des communistes, le processus manque d’ambition et n’offre pas la garantie que les conclusions seront réellement prises en compte. "La Vivaldi a-t-elle peur d’une consultation citoyenne plus ambitieuse et plus contraignante?", a demandé le vice-président du PTB, David Pestieau. "Écouter les citoyens, organiser un large débat, c’est s’y prendre tout autrement. Organiser un processus transparent, avec des rencontres et débats, avec une enquête représentative et avec la garantie qu’on tienne compte des propositions retenues" , a-t-il ajouté. "Pour secouer la Rue de la Loi, un mouvement d’en bas sera nécessaire pour prévenir le scénario séparatiste en 2024. Pour que le débat ne soit plus confisqué par un petit groupe de politiciens traditionnels. Et pour que le peuple s’en empare réellement" , a poursuivi David Pestieau.

La N-VA a dénoncé de "l’argent jeté par les fenêtres" . Telle qu’elle est organisée, cette consultation aura surtout pour conséquence qu’elle "sapera le soutien" dans la population à de telles opérations, regrettent les nationalistes flamands. La N-VA a déploré elle aussi le caractère non contraignant des résultats et le fait que, d’emblée, l’on considère qu’ils ne seront pas représentatifs. "Pourquoi devrait-on prendre la peine d’y participer? Ce n’est pas très motivant" , a souligné le député Sander Loones.