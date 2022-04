Le Pen creuse son sillon dans des zones précarisées

Cette fois-ci, de nouveaux départements, limitrophes, les ont imités, tels la Somme et l’Oise. Autant de zones diversement touchées par le chômage : autour de 10% dans le Pas-de-Calais, ce taux descend à environ 8% dans l’Oise, un territoire rural mis sous pression par la désindustrialisation et l’augmentation des prix, en particulier des carburants. Les macronistes avaient d’ailleurs bien saisi le danger et envoyé Franck Riester, le ministre français du commerce extérieur et de l’attractivité, en mission séduction début avril. Sans succès.

Du nouveau à l’est

Dans l’est aussi, le vote Marine a fait florès, dans les Ardennes, la Meuse, les Vosges, et plus particulièrement en Haute Saône et Haute Marne.Deux départements où le revirement par rapport à 2017 est particulièrement spectaculaire : d’un peu plus de 48 % des voix en Haute Saône en 2017, Le Pen est passée à presque 57 % cette fois-ci. En Haute Marne, la candidate d’extrême droite passe d’un peu moins de 50 % des voix à presque 57 %.

La morosité économique est passée par là : en Haute Saône, les crises à répétition à l’usine PSA-Peugeot (Vesoul) ont durablement marqué les corps et les esprits. Et ce n’est pas la rémunération du patron de Stellantis, propriétaire de la marque, qui risque d’apaiser la situation : pour l’année 2021, Carlos Tavarès a touché la bagatelle de 19millions d’euros.

En Haute Marne, le département voisin, certains services publics sont en rade ou en voie de disparition, et cela ne semble pas parti pour s’arranger. En février dernier, un millier de personnes manifestaient contre la désertification médicale, un mal qui touche l’ensemble du territoire français mais plus particulièrement les zones rurales et/ou enclavées, comme c’est le cas des deux départements précités.

Échec national, dommages locaux

Dans le sud, Marine Le Pen a poursuivi sa progression. C’est particulièrement vrai dans le Var, où la candidate d’extrême droite passe d’un peu plus de 49 % des voix en 2017 à plus de 55 %. Dans ce département où le taux de chômage tourne autour de 8,5%, les inquiétudes économiques sont prégnantes et ne datent pas d’hier. À Toulon, première grande ville (plus de 100 000 habitants) à avoir porté au pouvoir l’extrême droite (en 1995), le chômage a culminé à plus de 15% au début des années 2000.

Aujourd’hui, ce taux est descendu autour de 8 %, mais l’’annulation d’un contrat massif entre la France et l’Australie pour l’acquisition de sous-marins nucléaires a mis sous pression l’emblématique fleuron industriel Naval Group, qui dispose de trois sites dans les environs.L’heure est aux économies pour le groupe, et à l’inquiétude pour les salariés, dont le niveau de vie augmente plus vite que les salaires.

Deux petits nouveaux

Deux départements du sud qui avaient plutôt voté Macron en 2017 ont sauté le pas et voté Marine Le Pen en 2022 : le Tarn et Garonne ainsi que le Lot et Garonne.

Dans ceux départements, le taux de chômage est en baisse, mais demeure au-dessus de la moyenne nationale (environ 7,5 %) : autour de 9 % dans le Tarn et Garonne et 8% dans le Lot et Garonne. Ces deux zones ont également été touchées par une baisse de la qualité des services publics avec, encore une fois, une accentuation de la désertification médicale. En début d’année, la présidente du département du Lot et Garonne, Sophie Borderie, infirmière-anesthésiste de formation, lançait l’idée d’une non-concurrence entre territoires pour remédier au problème, rapporte le quotidien La Dépêche . Quelques jours plus tôt, le député PS Guillaume Garot avait déposé une loi d’urgence: celle-ci visait à imposer à de jeunes médecins, pour un temps limité, une installation dans des zones désertées médicalement. Une proposition promptement refusée par la majorité LREM, le parti du président Macron.