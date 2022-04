Jeanne, la pirate de Vendée

Née vers 1300 à Belleville-sur-Vie, ancienne commune de Vendée devenue une part de Bellevigny, Jeanne va semer l’épouvante sur les côtes vendéennes au cours du XIVe siècle. Sa famille est d’origine aristocratique (elle est la fille de Maurice IV de Montaigu, seigneur de Belleville et Palluau) et possède notamment les îles d’Yeu et de Noirmoutier, au large de Notre-Dame-des-Monts.

Mari décapité et vengeance

À 14 ans, elle est mariée à Geoffroy VIII, seigneur de Châteaubriant. Ce dernier meurt en 1328 et deux ans plus tard, elle épouse Olivier IV de Clisson, jeune noble issu d’une célèbre maison de Bretagne. Ils ont cinq enfants (dont un qui meurt très jeune) et Jeanne est heureuse. Mais le bonheur ne dure pas. En 1337 débute la guerre de Cent ans, à laquelle son mari Olivier prend part. Fait prisonnier par les Anglais en 1342, il est finalement libéré lors d’un échange avec le comte de Stanfort. Un an plus tard, alors qu’il participe à un tournoi de chevalerie à Paris, il est arrêté sur ordre du roi de France Philippe VI de Valois. Encore aujourd’hui, le motif de cette arrestation n’est pas très clair. On l’accuse d’avoir voulu négocier avec les Anglais lors du siège de Vannes et le roi Philippe le fait décapiter pour félonie. Sa tête est envoyée à Nantes pour être exposée à la population.

C’est ce qui va motiver Jeanne à entrer en guerre contre le roi de France. Elle décide de lui livrer une guerre personnelle sur mer. Les navires marchands du royaume sont pris en embuscade et les équipages passés au fil de son épée. Même le pape intervient pour faire cesser cette colère dévastatrice.

Des marais salants de Vendée aux mystérieuses forteresses bretonnes, Stéphane Bern vous emmène sur les traces de cette féministe avant l’heure. Dans la lignée de Jeanne d’Arc et Aliénor d’Aquitaine, Jeanne de Belleville se hisse ainsi au rang des plus formidables combattantes du Moyen Âge.

