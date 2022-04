Au sein de l’équipe de Macron et des ministres de son gouvernement, on se félicitait de la réélection du patron. Pour Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, cette victoire « symbolise que la France est capable de se rassembler pour son devoir et ses valeurs. » Son collègue et garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti regarde déjà vers les élections législatives de juin : « Il y a un rassemblement à mettre en place et le président doit avoir une majorité. » Élisabeth Borne, ministre du Travail, se concentre sur les 13 millions d’abstentionnistes. « Pour les législatives, il va falloir aller les chercher. Il va falloir aller à la rencontre des Français et leur montrer qu’on peut améliorer leur vie avec des choses très concrètes. » Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté évoque le changement de tonalité entre l’élection de 2017 et celle de 2022. « En 2017, tout le monde disait que c’était impossible. Ce soir Emmanuel Macron a été réélu et c’est une immense responsabilité. Nous voulons travailler avec l’ensemble des Français dans le quinquennat qui s’ouvre. » E. H.