Babou: le trait qui rafraîchit le procès des attentats de Paris

Sur Twitter et Instagram , la Parisienne publie ses comptes rendus d’audience: un moment attendu qui apporter une fraîcheur bienvenue après des moments parfois lourds de tension dans la salle de la cour d’assises.

La légèreté de son trait ne renvoie pas à de l’indifférence.Les balles, les bombes, les terroristes, Babou sait quelle a été cette réalité le soir du 13 novembre 2015. " Moi, j’étais en terrasse mais je ne sais pas ce que c’est d’être au Bataclan.Je ne sais pas ce que c’est de perdre un proche." Ce soir-là, elle et ses amis ont tous échappé aux tirs de kalach en direction de la terrasse du Carillon.

Ses dessins commentés, c’est l’adaptation de ce qu’elle pratique au quotidien." C’est une technique de facilitation visuelle qui permet d’expliquer des choses compliquées.C’est un truc appris en formation. Actuellement, je suis en mission pour l’Agence français du développement et je travaille à la communication interne du service informatique.Parfois, je fais des mini BD pour expliquer certaines choses ." Mais il ne s’agit pas d’un simple griffonnage mais de dessins simples et très représentatifs.

Babou fait partie de la liste interminable de victimes et s’est constituée partie civile " sur le tard" .Sa première planche, c’était le 20 septembre 2021 alors que le procès avait début le 8. "Je n’avais fait que du texte, je n’arrivais pas à prendre de la distance pour faire du drôle. " S’en est suivie une période de cinq semaines de témoignages de parties civiles: un moment impossible à caricaturer.

Témoignage d’Abrini: le déclic

Le déclic, elle l’a eu lors de l’interrogatoire d’Abrini en janvier. "Ça donne un sens à ma présence ici.Quand tu es partie civile, tu es un spectateur silencieux.Ici, c’est une façon de se réapproprier le moment."

L’humour parvient à se frayer un passage même parmi les douleurs les plus vives.Cet humour, il fait aussi partie du quotidien des victimes qui viennent assister aux audiences ou qui les suivent via la webradio. " Une journée où on ne s’est pas marré, c’est une journée de m… Sur notre groupe whatsapp, on fait des blagues, on parle d’eux (les accusés) en se foutant de leur g… Même si ce n’est pas facile, on prend du recul.L’humour nous permet de prendre de la distance. "

Dans ses dessins, Babou est parvenue à trouver l’exacte distance pour faire (sou)rire tout en restant fidèle aux moments forts de ce procès." Les accusés sont rigolos et c’est absurde.Le président, lui, il est plus susceptible. L’humanité est partout dans cette salle."

«Ils me font penser aux potes du collège»

Ces jeunes gars derrière la vitre blindée du box, elle s’identifie quelque peu à eux.Babou parle cash car c’est aussi dans un milieu similaire qu’elle a grandi. " Abdeslam, Abrini, ils me font penser aux potes du collège car je venais d’une zone prioritaire.Je retrouve chez eux des trucs de quand on avait 14 ans: mais c’est dingue qu’ils soient restés bloqués à ce stade.Dans mes dessins, je les tutoie et je donne leur prénom.J’essaye d’être bienveillante avec le président (qu’elle surnomme "Loulou"). Les seuls où je rentre dedans, ce sont les accusés."

Ces comptes rendus étaient d’abord prévus pour ses potes qui ne suivent pas le procès. "Au début, je me sentais un peu seule au procès.Je n’y venais pas pour avoir des réponses mais pour voir comment la justice fait son travail. " Sur Twitter et Instagram, les premiers à avoir réagi, ce sont les avocats de la défense." Un jour, j’ai reçu un tweet de Me Saint-Palais (avocat de Yassine Atar) et ça m’a touché car il disait que ce n’était ‘pas que drôle mais aussi intelligent et fin.’

Je ne retranscris pas n’importe quoi: on rigole mais il y a des choses auxquelles il faut faire attention."

Babou prend aussi le temps de fignoler ses planches.Elles les publient plusieurs heures voire le lendemain de l’audience. " Ce qui prend le plus de temps, c’est le texte car c’est écrit en manuscrit.Et puis, je suis aussi nulle en orthographe mais les gens sont bienveillants avec ça… " Quand les fautes d’orthographe adoucissent la rugosité de ce procès, c’est évident que la bienveillance est de rigueur…