Après les marches, les solutions: «Montrer que l’on peut agir pour le climat»

Pour d’autres, dénoncer les risques que l’activité de l’Homme représente pour le climat est une chose, mais agir et trouver des solutions en est une autre.

Ce sont ces deux constats qui ont poussé les 900 jeunes âgés de 14 à 18 ans scolarisés à l’Institut Saint-Laurent de Marche à se mobiliser ce lundi lors d’une grande journée dédiée au climat.

Désarroi des jeunes

" Nous nous sommes rendu compte que de nombreux élèves étaient plongés en plein désarroi ", contextualise Joke Verbeeck, professeur et cheville ouvrière du projet. D’autant plus que " nous avons fait face à de nombreuses réactions en début d’année de la part de jeunes qui étaient touchés par la différence entre le discours des adultes face aux risques du changement climatique et l’absence de véritable réaction.De nombreux élèves se sentaient perdus, ils dénonçaient dans le chef des adultes des comportements illogiques ."

Avec sa collègue Julie Rauw, Joke a alors mobilisé les différentes cellules actives au sein de l’école (Oxfam, pastorale, conseil des élèves, etc.). Car c’est là l’originalité de la démarche: plutôt qu’un flot de connaissances que l’on aurait une nouvelle fois déversé sur les élèves, ce sont eux qui ont pris en main l’organisation de cette journée de sensibilisation, avec un vrai focus apporté sur les solutions.

Passeurs de solutions

" On s’est rendu compte des enjeux lors des marches de 2018 et après , confirme Laureline Hanin, élève de 4eet membre de l’organisation. Il faut à présent montrer que l’on peut faire des choses. "

Pourtant, Laura Cortenraedt, élève en rhéto, le reconnaît: " Parmi les élèves, il existe une minorité qui s’intéresse vraiment à ces enjeux; pour la grande majorité, il faut les bouger ".

" N’importe quel être humain doit comprendre qu’il peut faire quelque chose à son niveau , justifie Laureline. En montrant aujourd’hui tout ce que l’on peut faire à notre échelle, les gens pourront se rendre compte qu’ils peuvent eux aussi en faire davantage ."

À travers quarante ateliers organisés en partenariat avec toute une série d’acteurs et associations (ULiège, commune de Marche, CNCD, Oxfam, Good Planet, Repair, CRIE, etc.), l’objectif poursuivi est que chacun puisse ensuite rentrer chez lui avec des idées à partager et propager.

" Ça commence dans les familles , glisse Laureline. En tant qu’enfant, il est souvent difficile de pouvoir mettre en place des choses, car nous sommes sous la tutelle de nos parents et c’est eux qui, par exemple, s’occupent du chauffage, de l’électricité, etc.On ne gère pas tout ça ."

Rôle citoyen

" Mais il existe plein de choses que nous pouvons montrer à nos parents et les encourager à faire , assure Laura. Comme le zéro déchet ".

D’autant que, même si le politique a davantage que les ados les clés en main pour changer les choses, Laura et Laureline rappellent qu’il appartient à chacun de faire partie de la solution: " Ça nous concerne tous en tant que citoyen, nous devons faire quelque chose ",

