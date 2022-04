La victoire obtenue par Macron ne doit pas masquer le rejet dont ce dernier fait l’objet , y compris parmi les électeurs qui lui ont permis de l’emporter dimanche.

2 Putain! Putain! Arno nous laisse tous un peu orphelins

La Belgitude est en deuil d’un de ses chanteurs emblématiques , un rocker tendre qui avait créé un curieux sabir mêlant anglais, français et flamand. Arno, "l’ancien Belge", nous a quittés à l’âge de 72 ans.

3 Un bébé de Xhendelesse décède dans un dramatique accident à Olne

Le brouillard se dissipe peu à peu autour des faits innommables survenus samedi après-midi à Olne. Le parquet poursuit son enquête afin de tenter d’expliquer l’inexplicable.

4 Babou: le trait qui rafraîchit le procès des attentats de Paris

- Alors que le procès s’offre une semaine de pause, nous avons rencontré Babou dont les résumés en planche dessinée des audiences sont de véritables moments de fraîcheur.

Victime des attentats, Babou dessine et écrit avec beaucoup d’humour et de finesse.

5 Mouscron: un enfant en Flandre, l’autre en Wallonie

Un fils à Courtrai, l’autre à Mouscron : Nathalie Stevens s’attend à une rentrée et une année scolaire compliquée…

6 Le plus jeune chef triplement étoilé de France: «Top Chef c’est bien mais après, c’est quoi?»

-

Celui qu’on présente comme le plus jeune chef triplement étoilé de France , Glenn Viel, est venu faire un petit tour en Belgique pour parler de son expérience à Top Chef en tant que coach.

Étonnamment, il s’agit pour lui d’une première dans notre pays mais sans doute pas la dernière.

7 «Gagner la course de ses rêves en solitaire, c’est le summum»

Un an et demi après sa lourde chute en Lombardie, Remco Evenepoel est de retour. Il a été étincelant ce dimanche sur la Doyenne.

- ©Photo News

8 Brabant wallon: les inscriptions en secondaire reprennent même s’il n’y a plus de places partout

Alors que les inscriptions reprennent dans les écoles secondaires, André Antoine plaide pour la mise en place de solutions provisoires pour créer de nouvelles places .

9 La Redoute acquise à Philippe Gilbert pour son dernier Liège-Bastogne-Liège: “Il est ici chez lui” (vidéo)

Alors que Philippe Gilbert participait ce dimanche à son dernier Liège-Bastogne-Liège , la côte mythique de la Doyenne, les supporters n’avaient que son nom à la bouche.

10 Foot: il n’y a plus qu’un candidat bruxellois

Les Jaune et Bleu ont remporté le derby bruxellois et écarté Anderlecht de la course à la première place.