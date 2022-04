"C’est une marque de très grande désespérance. Ce chiffre est vertigineux et problématique" , analyse Virginie Martin, qui note que "13 millions d’abstentionnistes, c’est plus que ceux qui ont voté pour Macron au premier tour (NDLR : un peu moins de 10millions d’électeurs) ."

Les jeunes parmi les déçus

Selon un sondage BVA pour le quotidien Ouest France , au premier tour, les abstentionnistes étaient à chercher du côté des jeunes, dont environ33% des citoyens entre 25 et 34 ans n’avaient pas voté. Il y a fort à parier qu’à nouveau, une grande proportion de ces jeunes ne s’est pas rendue aux urnes. Sans compter ceux, nombreux, qui avaient voté Mélenchon au premier tour : le tribun, exclu du second tour et fort d’un magot de près de huit millions de voix, n’avait d’ailleurs pas appelé à voter Macron, martelant qu’il ne fallait pas donner "une voix à Marine Le Pen" . Message entendu, visiblement.

Du côté des catégories sociales qui s’étaient le plus abstenues au premier tour, les classes moyennes, ouvriers et inactifs (en ce compris les retraités et étudiants), étaient les plus représentés. Les raisons invoquées ? En majorité, ces électeurs n’attendaient pas grand-chose de l’élection, ne voyant pas ce qu’elle changerait à leur quotidien ou déclarant ne pas être intéressés par la politique. D’autres avaient l’impression que les jeux étaient faits, que leur vote ne comptait pas, ou souhaitaient exprimer un mécontentement. À noter qu’une proportion non négligeable d’entre eux (26 %) signalait un empêchement qui les aurait empêchés d’aller voter. Une minorité (7 %, déclarait n’avoir pas voté par peur d’attraper le covid.