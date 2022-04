Macron réélu : récit d'une élection pas tout à fait ordinaire

Un mot pour tout le monde

"Ce vote m’oblige pour les années à venir" , a-t-il poursuivi, s’estimant "dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la république et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines."

Macron a aussi eu un mot pour les électeurs déçus du Rassemblement National de Marine Le Pen, battue nettement ce dimanche, promettant "de répondre avec efficacité aux colères qui se sont exprimées."

Les abstentionnistes, très nombreux, ont aussi suscité l’attention du président tout juste réélu, ce dernier voyant en leur acte un "refus de choisir" auquel il entend "répondre" .

Le présidents’est réjoui de l’engouement autour de son "projet humaniste" "fondé sur le travail et la créativité ." Il a également évoqué la guerre en Ukraine, prédisant que "les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles." "Mais elles seront historiques, et ensemble nous auront à les écrire pour nos générations" , a-t-il ajouté, martelant son souhait de faire avancer l’agenda écologique de la France.

Ce dimanche soir, l’impitoyable candidat du débat de l’entre-deux-tours s’est fait plus doux, appelant de ses vœux à "la bienveillance" - sienne comprise.

"Chacun d’entre nous compte plus que lui-même, ce qui fait du peuple français cette force singulière que j’aime si intensément et que je suis fier de servir à nouveau" , a-t-il conclu devant une foule triomphante.

Sueurs froides

Plus tôt dans la journée, les résultats partiels en Outre-mer avaient pourtant donné quelques sueurs froides au camp LREM : Marine Le Pen y est arrivée largement en tête, que ce soit en Martinique (environ 60 % des voix), en Guyane (60% également) ou en Guadeloupe (environ 70 %). Des départements qui s’étaient largement prononcés en faveur de… Jean-Luc Mélenchon au premier tour.Ce dernier avait pourtant appelé ses près de 8 millions d’électeurs au premier tour à "ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen" . Une consigne qui n’a visiblement pas percolé dans les DOM-TOM. Ce qui a probablement contribué à éroder le score du président sortant, bien en dessous des 66 % de voix cueillies en 2017 face, déjà, à Marine Le Pen.

Score historique du RN

La candidate du Rassemblement National a, pour sa part, expliqué son échec par les " méthodes déloyales et violentes" visant à discréditer ses idées et celles de son parti.

"Le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire" , a toutefois fait remarquer la candidate: avec environ 13millions de voix en sa faveur, jamais autant d‘électeurs français n’avaient, en effet, autant plébiscité l’extrême droite et les thèmes qu’elle a mis en avant tout au long de la campagne : le "délitement [du] pouvoir d’achat, l’atteinte aux libertés, le recul de l’âge de la retraite, l’immigration anarchique et le laxisme judiciaire" , a-t-elle énuméré, fustigeant au passage les "pratiques méprisantes de Macron" et sa politique porteuse de "fractures qui divisent" .

Marine Le Pen a chaleureusement salué " les provinces et campagnes françaises" , ou le vôtre RN s’est durablement imposé au fil des ans, mais aussi l’Outre-mer, qui avait majoritairement (et de loin) choisi Macron voilà cinq ans.

La candidate battue veut voir dans cette défiance généralisée une "espérance" pour son camp : "Cette France trop oubliée, nous, nous ne l’oublions pas" , a-t-elle lancé, assurant que sa "volonté de défendre les Français est encore renforcée."

Marine Le Pen a très vite évoqué le scrutin législatif, en juin prochain, pour lequel elle sera vraisemblablement candidate : "Je poursuivrai mon engagement pour la France et les français" , a-t-elle promis, arguant qu’ "une grande recomposition politique se fait jour."

Mélenchon a joué avec le feu

Si le score de Macron est plutôt confortable, la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, troisième du premier tour, aurait certainement été énorme en cas de victoire de Marine Le Pen. Commentant le résultat final, ce dernier n’a exprimé aucun mea-culpa, estimant qu’Emmanuel Macron était le président "le plus mal élu de la Vième république" (lire ci-dessous).

"Tout cela est totalement inédit" , observe la politologue française Virginie Martin. "Il confisque une élection. Vous vous rendez compte, dans une république, arriver à enjamber médiatiquement le second tour…"

Le second quinquennat d’Emmanuel Macron ne commence pas sous les meilleurs auspices : ce dimanche, le taux d’abstention, autour de 28% a atteint un niveau record (lire également en page 5). Si on la couple au score historique de l’extrême droite, cela représente plus de 24 millions de Français.