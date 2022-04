Il incendie la voiture de son avocat, il arnaque 20 personnes avec des bitcoins, un policier condamné… 13 histoires judiciaires étonnantes

Une déflagration. Un bruit de vitres qui explosent. Cet avocat et son épouse se réveillent en sursaut en cette nuit du 14 au 15 septembre 2020. Ils jettent un regard par la fenêtre. Stupeur: leur voiture est en feu! L’avocat se précipite dehors et tente en vain d’éteindre l’incendie.

Ce sont les sapeurs pompiers qui en viendront à bout. Très vite, ils comprennent que l’incendie est volontaire. Un cocktail Molotov a été lancé sur le véhicule.

L’enquête se concentre rapidement sur un suspect: un client de l’avocat, qui justement s’était montré menaçant verbalement et par écrit au cours des derniers jours .

2. Arnaque au bitcoin: il achète une ferme, un appartement à l’ile Maurice et une Porsche

Un couple de Mettet promettait des rendements mirobolants en investissant dans le bitcoin. Une vingtaine de victimes en a fait les frais .

4. Fort Chabrol de 6 heures: armé d’une Winchester, il venait de dilapider 160000€ en drogue et alcool

Le 30 janvier dernier, en fin d’après-midi, un homme armé s’est retranché dans une habitation de Jambes. Il venait de dilapider 160000 euros en cocaïne et en alcool. Il a tenu les forces de l’ordre en haleine pendant près de six heures avant de se rendre. il était présent devant le tribunal, jeudi, pour s’expliquer.

5. Rodéo sur la route pour éviter un contrôle à 100m de chez lui

Il rentrait un peu éméché chez lui à Messancy. à 100 m de son habitation, les policiers faisaient un contrôle.Il ne s’est pas arrêté. Voyant les policiers, il accélère dans plusieurs rues, il grimpe sur la N81Aubange-Arlon . Le véhicule va se cacher, tous feux éteints, entre deux allées sur le parking d’un magasin.

6. Un chocolatier devant le tribunal… pour des bagues d’oiseaux

Passionné d’oiseaux et de biodiversité, le chocolatier Philippe Defroidmont d’Erezée, dont la réputation dépasse les frontières de la province, se retrouve devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau pour avoir commis des infractions environnementales en matière de détention d’oiseaux.

À l’arrière de la chocolaterie, il a aménagé un sentier didactique et des volières sur un domaine de 4 hectares. Un projet baptisé "Birds and Bees" pour lequel il a investi environ 500000€, rappelle son avocat.

Mais une visite de l’unité anti-braconnage accompagnés de policiers va l’envoyer devant le tribunal .

7. Pas le «Pablo Escobar de Charleroi», mais les mesures de faveur n’ont pas fait leur effet

Le jeune homme a choisi la carte de l’honnêteté devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Certes, l’homme est apparu comme ayant l’air fort sympathique, mardi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi mais les apparences sont trompeuses. Et le parquet a rapidement ramené le prévenu les pieds sur terre en évoquant son passé judiciaire et la particulière gravité de son comportement.

8. Philatéliste mais aussi toxicomane: il vendait des timbres qu’il n’envoyait jamais

Le prévenu est philatéliste. Il utilisait de faux noms pour vendre des timbres postaux de collection sur le site de vente Delcampe . Une fois les négociations faites, il invitait les gens à lui verser de l’argent. Il leur donnait des numéros de compte qui ne lui appartenaient pas. Notamment ceux de ses deux filles. Puis, lui-même retirait l’argent… mais n’envoyait jamais les timbres qu’il avait promis à ses acheteurs.

Mais aussi

Le squatteur des rochers de Freÿr débouté devant la cour de cassation, il doit définitivement remettre les lieux en état

Entre 2016 et 2021, Jean-François R., né en septembre 1973, a vécu royalement au pied du Rocher de Freÿr, où il avait façonné un chalet en bois avec des arbres du site (chênes, frênes, charmes…) qu’il avait abattus. Il ne s’était pas embarrassé de demander un permis, alors qu’il n’avait aucun titre et que la propriétaire du terrain est l’ASBL Le domaine de Freÿr.

Plainte a évidemment été déposée et les infractions étaient d’autant plus graves qu’il s’agit d’une site classé "zone naturelle" et répertorié comme "patrimoine immobilier exceptionnel".

Cet individu, qui revendique la profession de grimpeur, s’est défendu bec et ongles pour préserver son joyau naturel mais il s’est, malgré tout, retrouvé devant le tribunal correctionnel de Namur. Avec une première surprise à la clé .