Demain, la France ingouvernable ?

Siphon ou Typhon ?

L’idée était belle : en apparence, ce parti transpolitique a permis l’entrée de personnalités issues de la société civile (Nicolas Hulot, Éric Dupond-Morretti, Françoise Nyssen) aux plus hautes fonctions de l’État. Mais sous cette surface lissée, LREM a surtout siphonnéles forces vivcs des deux grands partis traditionnels, qu’il s’agisse du PS ou des Républicains. Leurs scores faméliques au premier tour (moins de 2% pour le PS, moins de 5 %pour LR) témoignent de leur impuissance face à LREM. À l’issue de cette élection catastrophique, les Républicains, qui comptent actuellement une centaine de députés à l’assemblé nationale, devraient encore perdre des plumes. C’est encore pire pour le PS, nanti seulement d’une trentaine de députés ces cinq dernières années.

Les trois marques

Le "troisième tour" de l’élection, que sont les législatives (juin), dira si socialistes et Républicains parviennent sauver les meubles au niveau local, où ils jouissent encore d’enclaves solidement tenues. Mais LREM pourrait profiter de la poussée de la gauche mélenchonniste (La France Insoumise) pour passer des alliances anti-gauche et tuer le match. "Sur le terrain, il peut effectivement y avoir des fronts anti-Mélenchon très forts" , observe la politologue française Virginie Martin. "Imaginez un match Macron-LFI, beaucoup de gens pourraient voter Macron." Plus généralement, celle-ci fait remarquer qu’ "aujourd’hui, il y a trois marques: la marque Macron, la marque Mélenchon, la marque Le Pen. À chaque fois, c’est un tiers de l’échiquier politique que les deux autres tiers détestent.Si on continue à avoir ces trois blocs, je ne suis pas sûr que la démocratie s’en sorte bien. Je me demande si on n’est pas un peu à la fin d’un système." Surtout si, comme s’y attend la politologue, le climat social venait à se détériorer dans les mois et les années à venir. "Il va y avoir un troisième tour social, avec des forces vives dans la rue" , prédit Virginie Martin. "Quand on regarde le pouvoir d’achat, les prix à la pompe, dans les supermarchés… le pays est ingouvernable sauf à trouver une cohérence à l’assemblée nationale via une cohabitation (NDLR : si le président élu n’obtient pas une majorité de députés à l’assemblée nationale) . Pour Macron, c’est peut-être jouable, mais cela va être compliqué…"

C’est qu’après cinq années de pouvoir, le macronisme est usé, et ses ficelles, connues. Au bout du compte, la victoire du président sortant aura des conséquences sur une démocratie française déjà exsangue. "Emmanuel Macron a voulu jouer la troisième voix à la Tony Blair: il faut bien voir que quelques années après l’élection de ce dernier en Grande-Bretagne on a assisté au Brexit" , analyse Virginie Martin. "À force de vouloir faire un parti unique, un centre énorme qui triangule la gauche et la droite, la réponse peut être du type Brexit."

Chemin miné

Le mal n’est pas que français ; partout en Europe, les partis populistes, l’extrême droite en tête, surfent sur la vague du désespoir économique. Si le pays a échappé au pire avec Le Pen, il s’ouvre devant lui un chemin sinueux et miné de toutes parts : "Le problème de fond de cette élection c’est que personne n’é été en position de se faire élire correctement" , conclut Virginie Martin. " Le Pen parce que c’est Le Pen et Macron parce qu’il a un passif de cinq ans plein de déceptions. Certes, il a du soutien politique; mais du côté des électeurs ce n’est pas du tout la même chose. En termes de recomposition du paysage politique français, on voit mal comment cela pourrait se passer sereinement, pour qu’il n’y ait pas de gilets jaunes (sous une forme ou une autre), pour que les crises restent acceptables et acceptées par l’opinion publique."

"Convaincre [les Français] c’est mon travail" , avait lâché Emmanuel Macron lors de sa première campagne présidentielle. Il devra redoubler d’efforts pour faire passer ses réformes libérales dans les cinq ans à venir. D’autant qu’il pourrait n’avoir pas toutes les cartes en main d’ici la formation d’un nouveau gouvernement.