Décès d’Arno: de nombreux hommages en Belgique et en France

Samedi soir, c’est sur Twitter que le Palais royal a rendu hommage au chanteur décédé. "C’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’Arno Hintjens. Arno était une personnalité attachante et un artiste incroyablement talentueux. Ses chansons nous accompagneront encore longtemps. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches." En mars dernier, Arno avait été fait Officier de l’Ordre de la Couronne, soit le deuxième Ordre dans le pays. Il avait été reçu par le roi Philippe en février. De nombreux hommes et femmes politiques de tout bord ont également fait part de leur tristesse sur Twitter.