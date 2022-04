Par Nathanaël JACQMIN

Les Saints de Glace réchauffés?

Un peu partout sous les serres de ma pépinière préférée, des vivaces et annuelles de toutes les formes et couleurs, grimpantes ou rampantes; et devant de nombreuses rangées de plantes soigneusement alignées on trouve des petits écriteaux pour mettre en garde. "Ces plantes ne peuvent supporter les gelées au sol". Le gérant est un type honnête et préfère prévenir des dangers de replanter trop hâtivement en suggérant d’attendre la mi-mai pour garnir ses jardinières et ses parterres.

Pourtant, avec les 15 jours de plein soleil qu’on vient de connaître, l’appel du jardin a été trop beaucoup vigoureux et beaucoup ont craqué, malgré les avertissements. "Chaque année, c’est pareil. Dès qu’il fait beau, ils sont même de plus en plus nombreux à prendre le risque de planter prématurément, à penser que saint Servais, saint Pancrace et saint Mamert avaient été balayés par le réchauffement climatique."

Mais il n’en est rien. Même si l’IRM relève une diminution du nombre de jours de gel au fil des ans, il n’en faut qu’un pour que les saints de Glace face leur baroud d’honneur dans un combat bien mal emmanché contre le temps, pour conserver leur place dans le calendrier des jardiniers.

