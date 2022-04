Oui. Il faut évidemment voter pour Macron, même si c’est très difficile pour les gens de gauche. On ne peut pas une seconde imaginer une France dirigée par une présidente d’extrême droite.

En même temps, il faut déjà mener la bataille des législatives et y battre Macron, en espérant évidemment qu’il soit élu. Quoi qu’il arrive, il sera un président par défaut, un président mal élu. Mais le vrai enjeu, ce sont les législatives, puisque le pouvoir est au gouvernement dans le système français. Quand Chirac avait dû gouverner avec une majorité de gauche, le gouvernement Jospin avait mené une politique de gauche, dans le cadre d’une cohabitation.

Donc il faut faire barrage à Le Pen, puis obliger Macron à gouverner avec une majorité de gauche.

Jean-Luc Mélenchon, troisième au premier tour, s’est d’ores et déjà porté candidat au poste de Premier ministre…

Le problème avec Mélenchon, c’est toujours ce «moi et moi tout seul». C’est le reproche que je lui fais. S’il avait accepté le principe de la primaire de gauche, je suis sûr qu’il était au second tour et qu’il aurait pu l’emporter au final. Il est en partie responsable de la situation. L’isolement, l’idée qu’il a raison tout seul, ça ne peut pas fonctionner. Il devrait d’autant mieux le comprendre qu’avec Mitterrand, la gauche a gagné grâce à l’union. Mélenchon ne veut pas de l’union, mais tout pour lui. Ça ne suffira pas. La seule solution, c’est que tout le monde se rallie derrière le candidat de gauche au second tour des législatives: que ce soit un écologiste, communiste, socialiste ou de la France insoumise, on vote pour lui. C’est bien de se positionner comme futur Premier ministre, mais il faut que lui-même fasse une ouverture et accepte la gauche plurielle, dans la diversité de ses composantes. Il a un peu de mal avec ça… J’espère qu’il évoluera sur ce point.

Et si le scénario du pire devait se produire, avec une victoire de Le Pen?

Ce serait une catastrophe. La différence entre 2020 et les années trente, c’est que nous disposons désormais d’institutions solides. On a l’Union européenne, la Cour constitutionnelle, la Cour européenne des droits de l’homme, etc. Aux États-Unis, Trump a fait énormément de dégâts, mais n’a pas enterré la démocratie américaine. La force des institutions est importante, la société civile aussi. Avec Le Pen, on ne verserait pas dans le fascisme pur et simple, mais dans un régime à la Orban en Hongrie, à la Kaczynski en Pologne, une dégradation démocratique profonde. Mais je me refuse à imaginer le scénario du pire.