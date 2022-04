Objectif lune… dès la troisième année secondaire

" Les sciences spatiales sont en plein développement et sont un véritable tremplin vers les métiers scientifiques ", motive Isabelle Evrard, députée provinciale en charge de l’Enseignement. En outre, " les débouchés sont multiples et ne conduisent pas forcément à une carrière d’astronaute… "

Dirk Frimout

" On n’est pas là pour former des astronautes , confirme d’ailleurs André Grenier, directeur de l’Administration de l’Enseignement du Brabant wallon. On est là pour former des scientifiques à caractère spatial ".

" Mais je ne doute pas que le ou la prochaineDirk Frimout (NDLR: du nom du premier astronaute belge de l’histoire) se trouve certainement en Brabant wallon ", rétorque, non sans humour, Isabelle Evrard.

André Grenier voit dans cette " nouvelle option visionnaire et futuriste " car " innovante ", un " réel projet d’excellence ".

Son accès " ouvre davantage encore nos jeunes, lesquels grandissent dans un monde dont les besoins et les enjeux évoluent chaque jour, à l’universalité des défis à relever ", se réjouit pour sa part TanguyStuckens, le président du Collège provincial.

Conquête spatiale

" Utiliser l’espace se révèle être un contexte motivant pour faire découvrir la démarche STEM (NDLR: pour Sciences, Technologies, Engineering et Mathématiques) aux jeunes dès le plus jeune âge ", note pour sa part Patricia Corieri, manager du programme pédagogique ESEROBelgium, cofinancé par l’Agence spatiale européenne (ESA) et le service fédéral de la politique scientifique (Belspo), partenaire du projet. Or, " cette démarche constitue réellement un levier idéal pour l’acquisition des compétences du XXIe siècle ".

Thomas Dermine, secrétaire d’État fédéral chargé de la Politique scientifique se montre d’ailleurs " ravi ". D’une part, parce que " la Belgique est un des mauvais élèves en matière de pourcentage de jeunes qui s’orientent dans des cursus scientifiques "; d’autre part, car " on est à l’aube d’une nouvelle conquête spatiale avec les projets de conquête de mars, d’extraction de glace sur plusieurs lunes de Saturne ou encore de colonies humaines permanentes à envoyer sur la Lune ". D’autant que " la Belgique joue un grand rôle et bénéficie d’importants moyens " dans le domaine de la recherche spatiale. " Il existe beaucoup de carrières .C’est donc vous qui mènerez à bien cette nouvelle conquête ", formule le secrétaire d’État à destination des futurs étudiants.

Euro Space Center

Le directeur de l’Euro Space Center, Jean-Marcel Thomas, se réjouit lui aussi de cette initiative: " Cela fait 15 ans que j’attends qu’un acteur scolaire ose se lancer le domaine des sciences spatiales ". Le centre de Redu n’a d’ailleurs pas tardé à adhérer au projet, pour lequel il proposera des formations clé sur porte pour les enseignants, du matériel pédagogique à destination des étudiants et toute une série de formules de stage.

" Le spatial, ce n’est pas une science , glisse encore Jean-Marcel Thonon. C’est un ensemble de sciences ".