«Les bourgmestres ont besoin d’être écoutés»: le ministre Collignon part en tournée

Le ministre wallon des Pouvoirs locaux a décidé d’aller à la rencontre des bourgmestres des Communes de moins de 12000habitants. Un roadshow en 8étapes (*), intitulé "Ambitions communes", commence donc mardi soir, avec un premier arrêt à Perwez.

La responsabilité

Pour quoi faire, cette tournée des petites Communes?" Je ne prétends pas tout savoir. Donc, on va d’abord écouter. Il y a toute une série de difficultés au quotidien dans les petites entités. Les problèmes ne sont pas ceux des villes, mais la responsabilité est la même , observe Christophe Collignon. On va essayer de coconstruire, d’imaginer ensemble de nouvelles solutions ".

Ce sont des mandats et des missions de plus en plus difficiles à assumer. Ils se sentent souvent dépassés, délaissés...

De quoi va-t-on parler? Du fameux blues des mandataires communaux.Ce sera un incontournable. " Et c’est primordial. Une lassitude s’est installée. On l’a vu au travers des différentes crises, des restrictions sanitaires, notamment: les bourgmestres et les échevins sont les premiers à être interpellés.Ce sont des mandats et des missions de plus en plus difficiles à assumer. Ils se sentent souvent dépassés, délaissés… "

Bref, "les bourgmestres ont besoin d’être entendus ".

Le suivi

«Si la Commune n’a pas les moyens en personnel pour répondre à l’appel à projets, ça ne sert à rien.» BELGA PHOTO BRUNO FAHY ©BELGA

Les finances communales, l’amélioration du cadre de vie, les relations avec la Région et une série d’autres thématiques seront aussi abordées, sous la houlette de modérateurs indépendants: c’est la cellule Policy Lab du Cevipol (ULB), retenue après appel d’offres, qui va orchestrer les 8 rencontres.

La tournée se clôture le 14juin.Le suivi sera bien entendu fondamental. Il y aura un rapport et un livre blanc qui sera présenté par le ministre Collignon avant la fin de cette année au gouvernement. " Parce que ça va dépasser mes compétences propres ", souligne-t-il.

La démarche, réservée aux seuls territoires ruraux, a été officiellement annoncée lors du salon des mandataires jeudi à Marche. Dans les allées du Wex, le ministre wallon n’a eu jusqu’à présent que des retours positifs, dit-il.

Le personnel

Pour rappel, les 174 communes de moins de 12000habitants relèvent aussi de la stratégie wallonne "Cœur de village". Soit un appel à projets destiné à améliorer le cadre de vie, prévenir les risques d’inondations et renforcer l’accès auxpersonnes à mobilité réduite (35 millions jusqu’en 2026).La Région intervient à 80% des montants, plafonnés à 500000€.

" Les frais de fonctionnement sont aussi subsidiés (un forfait fixé à 10%de la subvention), insiste le ministre des Pouvoirs locaux. C’est important. On nous dit souvent que c’est bien beau, tous ces appels à projets, mais si la Commune n’a pas les moyens en personnel pour y répondre, ça ne sert à rien. "